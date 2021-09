Genshin Impact: trailer Together on a Long Journey

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. Di recente la società ha pubblicato sul sito You Tube ufficiale, degli spot televisivi. In tutti i video è possibile ripercorrere rapidamente le varie l’Archon Quests, con particolare attenzione a Inazuma, con una panoramica di tutti gli alleati e i nemici principali incontrati durante le avventure in questo primo anno.

La miHoYo ha pubblicato anche un video promozionale intitolato Together on a Long Journey per il primo anniversario del gioco. I giocatori non sono molto entusiasti delle ricompense per l’anniversario, poiché la miHoYo ha concentrato tutte le ricompense per gli eventi della Community HoyoLab ( come cosplayer e fan art). Nel trailer viene ripercorso l’intero viaggio del Travel partendo da Mondstadt passando per Liyue fino ad arrivare ad Inazuma. Da qui si riprenderà il viaggio verso nazioni ancora da esplorare, insieme a nuovi incontri e sfide che aspettano il giocatore. Il video presenta i personaggi principali incontrati durante il primo anno come Venti e Amber di Mondstadt, Xiao e Keqing di Liyue e Ayaka di Inazuma. Vengono presentate anche le battaglie affrontate contro alcuni boss come Azhdaha.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.