Disco Elysium The Final Cut: in arrivo su Xbox

La creatura di ZA/UM arriva nella sua versione The Final Cut sulla console di Microsoft. Stiamo ovviamente parlando dell’acclamato Disco Elysium: RPG investigativo della software house britannica, uscito nel 2019 e che ha fatto molto parlare di sé. La versione The Final Cut era già stata diffusa lo scorso marzo su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (su quest’ultimo tramite un aggiornamento gratuito per i possessori della versione base del titolo).

Nella versione The Final Cut di Disco Elysium sono state aggiunte diverse migliorie: oltre al doppiaggio completo eseguito in lingua inglese, è stata implementata una nuovissima area esplorabile e nuove missioni di stampo politico. Oltre alle altre lingue introdotte, sono state aggiunte anche le funzionalità di supporto per i vari controller. É stata, poi, riprogettata l’interfaccia utente e sono stati applicati dei miglioramenti in ambito tecnico, quali il ridimensionamento dei caratteri e una maggiore leggibilità degli stessi.

A livello di giocabilità, l’opera di ZA/UM promette al giocatore di vestire i panni di un investigatore che deve indagare su un caso di omicidio e che può contare su diverse abilità primarie e secondarie atte a risolvere i casi misteriosi che si ritroverà davanti. Per ulteriori informazioni riguardanti le meccaniche di gioco e la trama, potrete fare affidamento sulla nostra recensione della versione The Final Cut.

Tramite il profilo Twitter, è stato annunciato che Disco Elysium The Final Cut, già disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, verrà reso disponibile anche per Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 12 ottobre in formato digitale, mentre per ottenere una copia fisica del titolo, i giocatori dovranno attendere fino al 9 novembre 2021. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a prendere visione del sito ufficiale dell’opera.