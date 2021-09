Chernobylite: ecco il trailer per il lancio su console

Chernobylite, uscito in forma definitiva solamente quest’anno su PC a seguito di una compagna Kickstarter avviata nel 2019, è finalmente pronto per essere giocato anche su console, sia Sony che Microsoft. Il survival FPS e RPG, di cui abbiamo svolto anche una recensione qui, infatti, è da oggi disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Per celebrare questa occasione speciale, la software house di Chernobylite, ovvero The Farm 51 (in collaborazione con IGN) ha condiviso su YouTube uno speciale trailer di lancio, il quale sarà visionabile al termine di questa notizia.

Dalle fasi iniziali di sviluppo, Chernobylite ha cambiato volto più volte, ed è anche migliorato sensibilmente. Il team di produzione, infatti, ha incrementato l’appetibilità del titolo aggiungendo al suo interno circa 10 nuovissime mappe, 4 nuovi terribili mostri da affrontare, 5 inedite armi (tra cui un cannone su rotaia) e molti altri aggiornamenti. Tutte le location saranno teatro di eventi generati in modo randomico.

Il finale, inoltre, potrà riservare parecchie sorprese a seconda delle scelte che verranno effettuate nel corso dell’avventura presso la zona di esclusione di Chernobyl. Sebbene oggi sia uscito per le console della scorsa generazione, ovvero PlayStation 4 e Xbox One, The Farm 51 è attualmente al lavoro per portare Chernobylite su quelle di più nuova generazione, cioè su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.