Genshin Impact: The Genshin Impact Anniversary Story Submission Event

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. Di recente si è tenuto un AMA con diversi leaker della comunità di Genshin Impact. Questo ha fornito alcune informazioni approfondite su alcuni dei personaggi e dei nuovi contenuti in arrivo.

La società ha pubblicato sul sito You Tube ufficiale, degli spot televisivi. In tutti i video è possibile ripercorrere rapidamente le varie l’Archon Quests, con particolare attenzione a Inazuma, con una panoramica di tutti gli alleati e i nemici principali incontrati durante le avventure in questo primo anno. Tramite l’account di Twitter, è stato annunciato l’evento The Genshin Impact Anniversary Story Submission Event. I Travelers possono inviare le loro esperienze più interessanti, memorabili o toccanti vissute nell’ultimo anno di gioco utilizzando l’ hashtag #GenshinAndMeHBD. Le regole per partecipare all’evento si trovano nel post qui sotto. La miHoYo ha pubblicato anche un video promozionale intitolato Together on a Long Journey per celebrare il primo anniversario del gioco. I giocatori non sono molto entusiasti delle ricompense per l’anniversario, poiché la miHoYo ha concentrato tutte le ricompense per gli eventi della Community HoyoLab ( come cosplayer e fan art).

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.