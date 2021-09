New World: disponibili le note per la patch del day one

New World, il primo MMORPG di Amazon Game Studios è finalmente disponibile ed è arrivata anche una patch di aggiornamento del day one. I giocatori hanno avuto molte opportunità di provare il titolo prima del lancio ufficiale di oggi, principalmente sotto forma di closed ed open beta. Come previsto, gli sviluppatori hanno utilizzato le beta del gioco per accettare eventuali critiche e feedback dei giocatori in modo da poter implementare alcune modifiche per la versione finale.

Secondo l’ account Twitter, i server del gioco saranno attivi alle 8:00 PDT / 8:00 EDT / 8:00 CEST (alle 7:00 ora italiana) / 8:00 BRT / 21:00 AEST. Trovate le note complete sul Forum ufficiale del titolo. Di seguito troverai una panoramica delle note sulla patch ufficiale della patch del day one rilasciata insieme a New World:

Risolto quanto segue per i tassi di re-spawn per l’IA con nome richiesti per il completamento delle missioni.

Risolto un exploit che consentiva ai giocatori di svolgere missioni PvP senza essere segnalati (tramite lo sfruttamento del duello)

Risolto un problema che consentiva alle aziende di dichiarare guerra ripetutamente durante il periodo di blocco dell’invasione (ma prima che l’invasione fosse programmata) per duplicare la moneta dai costi di dichiarazione di guerra rimborsati.

Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Scoprite un emozionante MMO open-world ricco di pericoli e opportunità in cui dovrete vestire i panni di un avventuriero naufragato sull’isola soprannaturale di Aeternum in cerca di un nuovo destino. Vi aspettano infinite opportunità, tra battaglie e attività varie, come la raccolta di risorse e la forgiatura di materiali mentre vi addentrate tra le rovine e la natura selvaggia dell’isola. Sfruttate i poteri soprannaturali o imbracciate armi letali in un sistema di combattimento senza classi in tempo reale e combattete da soli o con un gruppo ristretto di alleati, oppure in eserciti di massa nelle battaglie PvE e PvP.

New World è disponibile per PC.