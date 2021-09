RazerCon: data e ora dell’edizione 2021

Razer ha annunciato che la RazerCon sta per tornare per la seconda edizione il 21 ottobre 2021. L’evento digitale è prodotto da Razer in collaborazione con i suoi partner e sarà il primo livestream per gamer interamente a emissioni zero. Lo scorso ottobre, la RazerCon inaugurale ha avuto un enorme successo, con un picco di oltre 1 milione di spettatori in contemporanea per un totale di oltre 250.000 ore di visione e 175 milioni di impression su Twitter, Facebook, YouTube e Twitch. La RazerCon 2021 è pronta a offrire uno spettacolo ancora più grande dell’edizione 2020, confermandosi un raduno per i gamer di tutto il mondo, in celebrazione di tutto ciò che ruota attorno al gaming e non solo.

Gli spettatori saranno collegati all’ecosistema Razer con accesso privilegiato a notizie entusiasmanti e rivelazioni esclusive dalla rete interconnessa di hardware, software e servizi di Razer. I fan potranno, inoltre, godersi anteprime speciali dei prossimi giochi, apparizioni a sorpresa, omaggi entusiasmanti e molto altro. La RazerCon 2021 sarà trasmessa in streaming sui canali social di Razer, tra cui Twitch, Facebook, YouTube, e TikTok.

Il preshow è previsto alle 17.00 ore italiane, con il keynote che darà il via all’evento alle 19.00, e che dovrebbe terminare intorno alle 3.00 del giorno dopo. La RazerCon 2021 sarà caratterizzata da un’entusiasmante scaletta con i seguenti appuntamenti:

Un importante keynote del CEO e co-fondatore di Razer, Min-Liang Tan, ricco di annunci emozionanti e apparizioni di ospiti speciali.

La presentazione di nuove categorie innovative dall’ecosistema Razer in continua espansione.

Anteprime esclusive di prodotti Razer.

Annunci di iniziative di sostenibilità e aggiornamenti su #GoGreenWithRazer.

Contenuti molto attesi e rivelazioni da partner quali Norton Gaming, Intel, Seagate Gaming e Microsoft.

Emozionanti anteprime e showcase di gaming studios come Larian Studios, Paradox Interactive, 24 Entertainment, Saber Interactive, ArtCraft, NEOWIZ e Capcom.

Infine, non sarebbe una celebrazione senza un po’ di esilarante intrattenimento dal vivo e apparizioni di celebrità amiche di Razer.

“RazerCon è nata per essere il nostro modo di ringraziare fan, partner e gamer di tutto il mondo”, afferma il CEO e co-fondatore di Razer Min-Liang Tan. “Insieme stiamo facendo progredire il settore, evolvendo il gaming competitivo e ridefinendo l’intrattenimento. Tutto ciò è degno di essere celebrato e faremo proprio questo e molto di più alla RazerCon di quest’anno. L’evento sarà ricco di annunci esclusivi e rivelazioni da parte di Razer e dei nostri partner, nonché del tipo di intrattenimento che non vorrete perdervi, quindi assicuratevi di collegarvi”.

RazerCon 2021, la tua destinazione virtuale per il gioco e l’intrattenimento

RazerCon 2021 offrirà un intrattenimento emozionante pensato per tenere gli spettatori incollati alle proprie sedie, sarà uno spettacolo unico. I gamer possono aspettarsi incredibili anteprime di gameplay grazie al supporto di partner come i gaming studios Capcom, Paradox Interactive e altri. L’evento metterà l’uno contro l’altro anche gli amici e rivali di lunga data CouRageJD e Cloakzy, nonché ospiterà una battaglia di scacchi tra i maestri internazionali Anna Rudolf e Levy Rozman.

I fan potranno assistere a performance del gruppo comico Viva La Dirt League e andare dietro le quinte con i Miro Shot, una band rinomata per i loro concerti dal vivo utilizzando motori di gioco, realtà virtuale e musica. Come se non bastasse, ci sarà un concerto con artisti di videogiochi da tutto il mondo, che collaboreranno per dare vita a uno spettacolo che gli spettatori non dimenticheranno.

Gli spettatori possono anche partecipare a numerosi concorsi per vincere fantastici premi di Razer e dei partner. È già possibile registrarsi per l’evento sul sito web di RazerCon, e prendere parte ai giveaway nei giorni che precederanno l’appuntamento.

Live streaming a emissioni zero

Il livestream della RazerCon di quest’anno sarà un’esperienza completamente a zero emissioni di carbonio. Razer ha condotto uno studio per determinarne il potenziale livello derivante dagli spettatori che si sintonizzano sull’evento. La ricerca ha esaminato la loro posizione geografica, il consumo stimato di energia dei dispositivi e della trasmissione dei dati via internet per prevedere la quantità di emissioni di carbonio che il livestream avrebbe generato. Razer si sta impegnando a compensarle tutte con il gold standard del settore – i crediti Verified Carbon Standard (VCS) per garantire che la community di gamer possa immergersi nell’universo Razer, senza sensi di colpa.

RazerCon: il top degli eventi

Razer ha lanciato la RazerCon nel 2020 con l’intenzione di rendere omaggio alla community gaming globale in un momento in cui gli eventi fisici non erano possibili. L’evento inaugurale ha coinvolto oltre un milione di spettatori e ha creato uno standard completamente nuovo per gli eventi online. Quest’anno, Razer sta continuando a innovare, alzando la posta in gioco con uno streaming a zero emissioni.

I partecipanti saranno anche coinvolti a livello audio-visivo per immergersi appieno nella vera atmosfera della RazerCon, l’evento sarà alimentato da illuminazione reattiva Razer Chroma RGB (in attesa di brevetto), un sistema proprietario di tecnologia che dispone di 16,8 milioni di colori per creare effetti luminosi animati senza fine. Gli spettatori sono incoraggiati ad accendere il proprio hardware Razer durante lo spettacolo e godersi i dispositivi abilitati Razer Chroma sincronizzarsi con lo stream, specialmente durante le performance musicali finali. Per maggiori informazioni, visitare https://www.razer.com/razercon