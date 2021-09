Ghostrunner è disponibile da oggi su PS5 e Xbox Series X/S

Il publisher 505 Games, insieme agli sviluppatori e partner All In! Games, One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks, lanciano oggi le versioni fisiche e digitali di Ghostrunner per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il gioco d’azione cyberpunk in prima persona acclamato dalla critica. I possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4 possono ora aggiornare gratuitamente il loro gioco alla rispettiva versione per console di nuova generazione.

Sfreccia tra i meravigliosi panorami al neon di Ghostrunner, adesso ancora più brillanti grazie all’HDR in post-processing e dalla modalità ray-tracing. Scala la Torre Dharma un muro alla volta con abilità di parkour velocissime, ora in 4K a 120 FPS. L’audio 3D completa la colonna sonora elettronica da cardiopalma di Daniel Deluxe, rendendo ogni colpo di katana e ogni salto ancora più incisivo. Senti il peso di ogni azione eseguita grazie al feedback aptico della PlayStation 5.

Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Ghostrunner includono tutte le modalità di gioco che One More Level ha rilasciato durante l’anno. Gareggia contro il tempo stesso nella modalità Kill Run. Immortala l’agilità mortale e la grazia di Jack con la Modalità Foto. Adattati o perisci nella Modalità Ondate ispirata ai roguelite. Rendi il gioco un po’ meno arduo con la Modalità Assistenza: aggiungi una vita extra, rallenta il tempo e abbassa il tempo di ricarica delle abilità.

Personalizza l’aspetto estetico in Ghostrunner con il Bundle di Jack, ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a €7.99. Questa collezione include tutti gli oggetti cosmetici rilasciati finora, dal più recente Neon Pack ai più vecchi Winter e Metal Ox.