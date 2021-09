Dolby Vision Gaming disponibile su Xbox Series X/S, oltre 100 giochi supportati

Microsoft ha annunciato che Dolby Vision Gaming è ora disponibile per Xbox Series X/S con oltre 100 titoli HDR current-gen ottimizzati per la console e altri in arrivo come Halo Infinite. Quest’ultima fornirà anche una migliore qualità dell’immagine per i titoli HDR10 e Auto HDR su Xbox Series X/S. La società ha ulteriormente confermato che sta lavorando a stretto contatto con Dolby per aiutare gli sviluppatori a trarre vantaggio da questa tecnologia.

Dolby Vision cerca di fornire maggiore luminosità, colore, contrasto e altro per aumentare l’immersione e offrire la migliore qualità d’immagine possibile. Supporta DirectX Raytracing, Variable Refresh Rate e fino a 120 FPS, anche se questo dipende dalla propria TV. Date un’occhiata al video qui sotto per vedere come i giochi che girano in Dolby Vision si confrontano con l’HDR standard.