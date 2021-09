Halo Infinite: la Technical Preview sarà disponibile per tutti gli Xbox Insider

L’ultima Technical Preview del multiplayer di Halo Infinite si è tenuta lo scorso fine settimana e sarà di nuovo disponibile dall’1 al 3 ottobre. Big Team Battle sarà giocabile, permettendo ai fan di provare tutti i nuovi cambiamenti. Ma non saranno solo gli Halo Insider a partecipare: tutti coloro che fanno parte del programma Xbox Insider potranno cimentarsi in questo tech test. Quindi per tutti gli interessati a provare prima della release ufficiale dell’opera il comparto multiplayer possono iscriversi per provare questa Technical Preview.

Il Community Director, Brian Jarrard, ha anche notato su Twitter che 343 Industries sta lavorando su un modo per far partecipare più giocatori di Steam alla tech preview. Ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. Halo Infinite è attualmente previsto in uscita l’8 dicembre per Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Un recente dataminer ha scoperto tre mappe aggiuntive per il multiplayer, tra cui una apparentemente ambientata a New Mombasa, insieme ad attrezzature e cosmetici.