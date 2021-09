Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo trailer

Ci sono novità in casa Nintendo per Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, titolo remake dei giochi per Nintendo DS, sviluppato dallo studio ILCA.

Nel trailer possiamo dare un occhiata alle novità riproposte dal remake:

Analizziamo insieme il video:

Vediamo il ritorno del PokéKron, un utile strumento che gli allenatori riceveranno nelle fasi iniziali dell’avventura.

Tra le funzionalità troviamo l’applicazione “Ricerca strumenti” che permette di trovare oggetti nascosti. Ma il remake anche se fedele presenta una novità, infatti grazie a tale strumento sarà possibile chiedere l’aiuto di Pokemon selvatici e fargli utilizzare le mosse MN, mosse fondamentali per l’esplorazione.

Preparatevi a cucinare i poffin, uno strumento utile realizzato con le vostre mani per il vostro pokemon. Tale strumento ha la funzione di alzare determinate statistiche come eleganza, bellezza e fascino, fondamentali se si vuole diventare una stella delle Gare-show.

Le sorprese non finiscono qui!. Nel remake sarà possibile recarsi a Cuoripoli, luogo dove i giocatori possono prendersi una pausa dalle loro avventure e rilassarsi insieme ai loro Pokémon grazie alle attività del Parco Concordia.

In questo luogo molto amato dai fan pokemon è stata aggiunta la possibilità di girare con un massimo di sei pokemon, fare foto con loro e cucinare poffin speciali circondati dai tuoi amici.

Nel trailer poi ci vengono mostrati volti a noi familiari, come Demetra, Gardenia e Marisio (Riley nella versione inglese)

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 19 novembre