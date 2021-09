Netflix: il servizio gaming arriva in Italia

A fine agosto vi avevamo parlato di come Netflix stesse muovendo i primi passi per quanto riguarda il settore dei videogiochi. In quella news vi avevamo fatto sapere che l’azienda con sede a Los Gatos aveva fatto partire il servizio test per il gaming, ma solo in Polonia: è di oggi la notizia che il “rollout” continua e, proprio da oggi 28 settembre, gli utenti di Spagna e Italia possono accedere al servizio Netflix Gaming sui dispositivi Android.

Come fa sapere anche l’account Twitter ufficiale di Netflix Italia, il servizio è solo all’inizio, e ci sta ancora tanto da lavoro da fare, con tanti nuovi altri titoli in arrivo. Al momento infatti i giochi selezionabili sono 5:

Stranger Things 3

Stranger Things: 1984

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Come viene poi sottolineato in un tweet successivo:

Nessuna pubblicità

Nessun pagamento in app

Giochi inclusi con l’abbonamento Netflix

Per poter giocare a questi giochi, bisogna infatti avere un abbonamento. Per scaricare i titoli, bisogna entrare sull’app di Netflix con il proprio profilo, dove apparirà una sezione dedicata ai giochi. Una volta scaricato apparirà sia nella home del proprio dispositivi che all’interno dell’app. Potete anche provare a scaricare il gioco singolarmente dal Play Store (ci sono i due titoli di Stranger Things) e, una volta avviato, vi verranno chieste le credenziali dell’account.

Qui sotto potete vedere i tweet.

Netflix 🤝 videogiochi. Da oggi potete mettervi alla prova con i nostri giochi direttamente dalla nostra app per Android. Ah, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare ma preparatevi all’arrivo di tanti altri titoli in futuro. 🕹 pic.twitter.com/1IvpkKizma — Netflix Italia (@NetflixIT) September 28, 2021