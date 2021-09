Pokemon Leggende Arceus: nuovo trailer

The Pokemon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus che presenta diverse novità. Nuovo titolo in via di sviluppo da parte di Game Freak.

Il video presenta molte novità:

Il trailer inizia con nuove scene dedicate all’esplorazione con i Pokémon. In particolare il filmato mostra come sia possibile lanciare una Poké Ball e catturare un Pokémon anche mentre siamo in sella ad un pokemon.

Verso l’inizio della tua avventura, riceverai un dispositivo chiamato Arceusphone. Il suo aspetto peculiare sembra avere qualche collegamento con il Pokémon misterioso Arceus. Sembra contenere uno strano potere, e ci sarà d’aiuto guidandoci durante il viaggio.

Nel video ci vengono presentati i personaggi Riza, Rapan, Sinen e Maru, che ricoprono il ruolo di Capitani che hanno il compito di prendersi cura dei Pokémon misteriosi che popolano le lande di Hisui.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. A causa di uno strano fenomeno i Pokémon regali si infuriano all’improvviso, rendendoli incredibilmente difficili da gestire. In quanto membri della Squadra di ricerca sarà nostro compito placarli.

Nel video ci viene mostrato come il corpo dei Pokémon regali in preda all’ira siano più grandi e resistenti. Infatti possiamo vedere il protagonista alle prese con un Kleavor infuriato. Il Pokemon ci attaccherà indistintamente, per placare la sua furia oltre a sconfiggerlo dovremo utilizzare strumenti appositi per placarlo.

Durante il nostro viaggio otterremo il Flauto memordei. Un flauto particolare che ci permette di chiamare dei Pokémon speciali che ci aiuteranno nell’esplorazione, dandoci la possibilità di cavalcarli.

A fine video ci viene mostrato come il nostro protagonista potrà trovare il look perfetto alla Sartoria e al Salone Acconciature. Infatti sarà possibile modificare il nostro aspetto grazie a loro.

Dopo un bel restyling rechiamoci allo Studio Fotografico e posiamo insieme ai nostri pokemon.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022