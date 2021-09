Marvel’s Avengers arriva su Xbox Game Pass

Un altro titolo si va ad aggiungere, questo settembre, nel servizio Xbox Game Pass: si tratta di Marvel’s Avengers, il gioco con i supereroi pubblicato a Square Enix e sviluppato da Crystal Dinamics e Eidos Montreal. L’annuncio arriva dalle pagine di Xbox Wire, dove il community coordinator di Crystal Dinamics, Hunter Wolfe, scrive:

“Abbiamo appena lanciato la nostra più grande espansione fino ad oggi per Marvel’s Avengers – Black Panther: Guerra per il Wakanda. Ci è piaciuto molto vedere le vostre reazioni alla nuova campagna, e oggi siamo entusiasti di annunciare che renderemo l’esperienza completa di Marvel’s Avengers, compresi tutti i contenuti gratuiti precedentemente rilasciati, disponibile con Xbox Game Pass per PC, Console e Cloud il 30 settembre.

Sì, avete letto bene. Ogni giocatore con un abbonamento Xbox Game Pass può sperimentare il gioco completo e tutti i nostri Eroi e missioni post-lancio. Questo include quattro campagne di storia che mostrano le abilità uniche di uno o più Eroi, così come la nostra Iniziativa Avengers – il nostro mondo multiplayer online in evoluzione che permette a te e a tre amici di giocare nei panni di qualsiasi Eroe del nostro roster e di imbarcarsi in avventure globali.”