NEO The World Ends with You: finalmente su PC

Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato che NEO: The World Ends with You è ora disponibile su PC. Il gioco già annunciato mesi fa finalmente fa la sua comparsa su Pc .

Il titolo è il seguito dell’amato GdR d’azione The World Ends with You, che trasporta i giocatori tra le strade frenetiche di Tokyo.

Vesti i panni del protagonista Rindo e cerca di sopravvivere a delle ardue prove chiamate “Gioco dei Demoni“.

Rindo dovrà collaborare con una serie di personaggi unici e pieni di stile per esplorare la trafficata Tokyo e risolvere i misteri dietro questo infausto gioco che sembra non avere via d’uscita.

Chi acquisterà la versione per PC otterrà il “Set vestiti leggendari” e il “Set di sopravvivenza del Gioco dei Demoni” come bonus d’acquisto, vari bonus che li aiuteranno durante le battaglie che dovranno affrontare nel Piano surreale di Shibuya.

Il Set vestiti leggendari è composto da cinque articoli equipaggiabili dotati di vari bonus:

Cuffie leggendarie: aumentano notevolmente il tasso di ritrovamento degli oggetti.

aumentano notevolmente il tasso di ritrovamento degli oggetti. Canotta leggendaria: aumenta notevolmente l’Attacco.

aumenta notevolmente l’Attacco. Pantaloncini leggendari: riducono la durata dell’atterramento di chi l’indossa.

riducono la durata dell’atterramento di chi l’indossa. Sneaker leggendarie: aumentano la velocità di movimento durante il combattimento.

aumentano la velocità di movimento durante il combattimento. Lettore di musica leggendario: aumenta enormemente i PF.

Il Set di sopravvivenza del Gioco dei Demoni include vari oggetti aggiuntivi:

Spilla: Salvataggio UFO: tieni premuto il pulsante per ripristinare lentamente i PF della tua squadra.

tieni premuto il pulsante per ripristinare lentamente i PF della tua squadra. Vestiti: Felpa con cappuccio Virupaksa: aumenta notevolmente i PF.

aumenta notevolmente i PF. CD: Twister (NEO Mix): aggiunge questa canzone come musica alternativa per il menu principale.

Vi ricordiamo che NEO: The World Ends with You è già uscito quest’anno su PlayStation 4 e Nintendo Switch ed è ora disponibile su PC tramite Epic Games Store