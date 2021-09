Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: streaming speciale al TGS 2021

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin farà parte della line up dei giochi che Square Enix mostrerà durante la sua conferenza che terrà in occasione del Tokyo Game Show 2021, che si terrà venerdì 1 ottobre alle ore 12:00 italiane. Ma a quanto pare il publisher dedicherà anche un’altra diretta speciale al nuovo titolo spin-off della serie.

Lo Special Broadcast incentrato su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin si terrà il giorno successivo, ovvero sabato 2 ottobre alle ore 14:00 italiane. Con ogni probabilità verrà mostrato un nuovo gameplay ratto dal titolo action-RPG e magari verrà annunciata anche una nuova demo giocabili. L’evento sarà in lingua giapponese, ma avrà i sottotitoli inglesi per favorire anche il pubblico fuori dal Giappone. Ovviamente, vi riporteremo tutti i dettagli più importanti che giungeranno dall’evento. Vi ricordiamo che il gioco è atteso nel 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.