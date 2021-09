Overwatch: la nuova mappa Malevento è ora disponibile

Blizzard Entertainment ha annunciato che la nuova mappa death match Malevento per Overwatch è finalmente disponibile. Come tutte le mappe precedenti, Malevento è ricca di piccoli dettagli e riferimenti nascosti, in particolare per i giocatori in attesa di Overwatch 2.

La base di Talon nascosta all’interno di una villa, minaccia Malevento con i suoi piani sconosciuti per la città. La nuova mappa offre esperienze uniche per i giocatori in cerca di nuove emozioni nei Death match. La verticalità del luogo in cui si trova la città, in bilico su una rustica collina italiana, consente agli eroi come Pharah, Hanzo e Genji di sfruttare il vantaggio dell’altezza sui nemici, mentre i vicoli tortuosi e gli interni degli edifici forniscono agli eroi fiancheggiatori una copertura sufficiente per avvicinarsi di soppiatto ai bersagli. La collina presenta anche opzioni per uccisioni ambientali e le aree più grandi e aperte sono luoghi ideali in cui combattere cercare di tenere sotto controllo la zona. Uno degli obiettivi principali di Malevento è rendere i combattimenti più veloci e ricchi di azione: la mappa è costituita da aree amate dai giocatori che prima sparano, poi chiedono. Tutto questo costringe i giocatori a chiedersi se vale la pena correre certi rischi come l’utilizzo di un percorso laterale vicino a un baratro dove la potenziale Scarica Esplosiva potrebbe mandarti all’altro mondo. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Overwatch è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.