Tokyo Game Show 2021: ecco il programma dei Japan Game Awards 2021

Ci troviamo a pochi giorni di distanza dall’attesissimo Tokyo Game Show 2021, un’altra kermesse fondamentale a livello internazionale. Com’è stato per le altre manifestazioni, come l’E3 o la gamescom, anche il TGS si terrà in formato digitale, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia che ha contraddistinto questi due anni tanto anomali.

Come ogni anno (e come lo è stato per la gamescom), anche durante il Tokyo Game Show, verrà indetta una cerimonia di premiazione, chiamata Japan Game Awards 2021, che è stata organizzata interamente da Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA). La venticinquesima iterazione della premiazione si terrà il giorno sabato 2 ottobre alle ore 11.00 italiane.

L’evento potrà essere visionato dagli spettatori senza pre-ordini di alcun tipo o pagamenti di biglietti: sarà totalmente gratuito e accessibile a tutti. Alla premiazione verranno assegnati i seguenti premi da parte della divisione “Game of the Year (GOTY)”, che provvederà all’attribuzione di:

Best Sales Award: ovvero premio per i titoli che hanno venduto di più nel 2021;

Global Award: in cui verranno riconosciuti prodotti sia nipponici che stranieri;

Awards for Excellence;

Grand Award, il quale rappresenta il premio più ambito.

Questi quattro premi sopraelencati, assegnati dalla giuria della divisione Game of the Year (GOTY) verranno conquistati dai titoli videoludici che meglio si sono distinti in questo 2021. Oltre a questi premi, però, saranno presenti anche:

Game Designers Award: assegnato da una giuria di designer esperti provenienti dal Giappone;

Minister of Economy, Trade and Industry Award (METI): premio che verrà attribuito alle persone e alle organizzazioni che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo del settore videoludico.

Di seguito, potrete prendere visione del programma completo del Japan Game Awards che si terrà in occasione del Tokyo Game Show 2021:

Assegnazione “Minister of Economy, Trade and Industry Award (METI)”; Assegnazione “Global Award” tramite la divisione Game of the Year (GOTY); Assegnazione “Best Sales Award” tramite la divisione Game of the Year (GOTY); Assegnazione “Game Designers Award” tramite una giuria in cui spicca Masahiro Sakurai; Assegnazione “Awards for Excellence” tramite la divisione Game of the Year (GOTY); Annuncio del vincitore “Grand Award” tramite la divisione Game of the Year (GOTY).

Vi ricordiamo che la kermesse potrà essere seguita a partire dal 30 settembre 2021 e che l’1 ottobre 2021 si terrà l’evento Square Enix, fissato per le ore 12.00 nostrane. per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visionare il sito ufficiale del TGS 2021 e, di seguito, troverete il video da cui sarà possibile seguire l’evento in diretta.