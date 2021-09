Genshin Impact: special live stream 2.2 e review bombing

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. Di recente si è tenuto un AMA con diversi leaker della comunità di Genshin Impact. Questo ha fornito alcune informazioni approfondite su alcuni dei personaggi e dei nuovi contenuti in arrivo.

La miHoYo ha finalmente annunciato ufficialmente tramite Twitter, che il live streaming special di Genshin Impact versione 2.2 si terrà il 3 ottobre alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 14:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Quattro ore dopo, lo streaming verrà trasmesso anche sul canale YouTube di Genshin Impact . Sembra che Twitch abbia tirato fuori il portafoglio per monopolizzare la vetrina di Inazuma e miHoYo prevede anche di raggiungere un nuovo pubblico e attirare nuovi giocatori con questa mossa.

La miHoYo ha pubblicato anche un video promozionale intitolato Together on a Long Journey per il primo anniversario del gioco. I giocatori non sono molto entusiasti delle ricompense per l’anniversario, poiché l’azienda ha concentrato tutte le ricompense per gli eventi della Community HoyoLab ( come cosplayer e fan art). Con tutto questo malcontento la valutazione di Genshin Impact è scesa provocando un Review bombing per il gioco a distanza di un anno. Speriamo che la miHoYo riesca a risolvere in fretta la situazione.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.