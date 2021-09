Horizon Zero Dawn: ecco la patch che risolve gli arresti su PS5

Vi avevamo segnalato un mese fa la diffusione, da parte di Guerrilla Games, di una nuova patch per Horizon Zero Dawn, la quale mirava ad offrire al titolo di cui è protagonista la cacciatrice Aloy, un update per PlayStation 5. Purtroppo, però, non è stato tutto rosa e fiori per la Nora di nuova generazione, in quanto questa versione aggiornata del titolo del 2017, su PlayStation 5 è andata in contro a crash ed problematiche piuttosto gravi.

Le segnalazioni dei giocatori sono state parecchie e Guerrilla Games non ha potuto fare a meno di accoglierle e cercare di venirne a capo. Il problema, più specificatamente, affliggerebbe il titolo quando giocato su PlayStation 5 in retrocompatibilità, rendendo inutile, di fatto, l’intero aggiornamento 1.53 diffuso il 26 agosto scorso.

A seguire, quindi, la software house olandese ha pubblicato la minuscola patch 1.54 che sarebbe stata elaborata proprio per risolvere le criticità nate dalla diffusione dell’aggiornamento precedente. Di seguito, troverete le note della patch 1.54:

Risolti degli errori che rendevano alcune cutscene prive di audio durante l’esecuzione di Horizon Zero Dawn in retrocompatibilità su PlayStation 5;

Risolto il problema del cursore nell’ambito del FOV (Field of View);

Risolte diverse anomalie del software che arrestano l’applicazione su Playstation 5 in modalità retrocompatibile.

Fortunatamente, gli errori pare siano stati completamente risolti, così che i fan delle avventure post-apocalittiche di Aloy possano divertirsi con Horizon Zero Dawn, in attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà il sequel, ovvero Horizon Forbidden West, di cui è stata recentemente annunciata la data ufficiale.

Horizon Zero Dawn è un titolo action con forti componenti ruolistiche che spingono il giocatore ad addentrarsi in un contesto post-apocalittico in cui la natura sembra aver preso il sopravvento sulle opere strutturali dell’uomo. Gli unici elementi tecnologici che riescono a sopravvivere, sono rappresentati dalle macchine: esseri meccanici dall’aspetto animale che sono stati afflitti da una forma di corruzione che Aloy, la protagonista, dovrà sventare. Non vi sveliamo altro, anche perché consigliamo vivamente a chiunque di giocarlo in attesa del secondo capitolo!