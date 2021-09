Netflix si espande: acquisito Night School Studio di Oxenfree

Già abbiamo ampiamente discusso di come Netflix stia piano piano muovendo i suoi primi passi all’interno del settore videoludico. L’azienda, che tutti noi associamo ai film e alle serie TV, ha recentemente avviato il suo servizio di gaming in streaming, offrendo, al momento, un ristretto bagaglio di titoli, pronto ad espandersi molto presto, soprattutto grazie all’acquisizione di vari team di sviluppo, come Night School Studio.

Night School Studio è celebre nel panorama dei videogiochi per la sua produzione Oxenfree, un titolo del 2016 (disponibile su tutte le piattaforme presenti al momento sul mercato) dotato di componenti ruolistiche e adventure; e Afterparty (2019), un puzzle e RPG in cui due ragazzi rimangono intrappolati in un loop. Sul loro sito ufficiale, Night School Studio ha annunciato di essere stata acquisita da Netflix, la quale si sta affacciando al mondo dei titoli videoludici perlopiù su dispositivi mobile, sui cui si è anche cimentata anche Night School Studio.

Queste sono state le parole della software house sull’acquisizione:

Negli ultimi mesi abbiamo sostenuto innumerevoli chiacchierate sulla nostra visione riguardante i videogiochi, la gestione della narrativa all’interno di queste opere e la nostra opportunità di impattare positivamente nel settore. Noi di Night School Studio vogliamo estendere le nostre aspirazioni progettuali e narrative attraverso prodotti originali e significativi realizzati con il cuore. Netflix, in tal senso, offre ai produttori di film, serie TV e ora anche di videogiochi, di creare e fornire intrattenimento di fattura elevata a milioni di persone. Le nostre esplorazioni nei meandri del gameplay di stampo prevalentemente narrativo si sposano con il track record dell’azienda acquisitrice nel supporto di narratori.

Lo studio di Oxenfree ha poi continuato: