Far Cry 6: il nuovo trailer presenta Chicharron

Non si chiameranno Fangs for Hire nel gioco, ma Far Cry 6 continuerà la recente tradizione della serie di rendere i compagni animali una parte importante dell’esperienza.

Il trailer CG racconta la storia di Chicharron, che è costretto a combattere in anelli brutali contro altri animali ed emerge vittorioso grazie alla sua tenacia e pura brutalità, e poi scappa prontamente ed evita di essere catturato di nuovo. In Far Cry 6, Chicharron aiuterà il protagonista Dani Rojas nella sua missione per liberare Yara dal dominio tirannico di Anton Castillo. Il trailer presenta le abilità del gallo, con alcuni brevi gameplay. Di seguito una panoramica del titolo:

I giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, un abitante del posto che cerca di fuggire dall’isola di Yara, dopo che El Presidente Anton Castillo ha ucciso i suoi cari: in seguito ti unirai alla Libertad per vendicarti. Questo significa fare squadra con una varietà di alleati diversi, dai Montero, una famiglia di coltivatori di tabacco con profonde radici nelle campagne, ai Legends of 67, ex rivoluzionari esperti nella guerriglia. Un nuovo aspetto sono gli scudi, che possono essere usati per rafforzare la propria difesa in combattimento. Un’altra caratteristica interessante sono le Operazioni Speciali, che vedono i giocatori avventurarsi per tagliare i collegamenti della rete globale di Anton Castillo.

Caratteristiche

Lotta per la libertà : gioca nei panni di Dani Rojas, combattente di Yara, e diventa un soldato della guerriglia per liberare la nazione.

: gioca nei panni di Dani Rojas, combattente di Yara, e diventa un soldato della guerriglia per liberare la nazione. Una Yara a pezzi : Combatti contro le truppe di Antón nel più grande mondo di gioco della storia di Far Cry, tra la giungla, le spiagge ed Esperanza, la capitale.

: Combatti contro le truppe di Antón nel più grande mondo di gioco della storia di Far Cry, tra la giungla, le spiagge ed Esperanza, la capitale. Potenza di fuoco: usa armi di fortuna, veicoli e sfrutta l’aiuto degli Amigos, i nuovi animali mercenari pronti a rovesciare il regime tirannico.

.Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Google Stadia e Amazon Luna.