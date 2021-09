Dying Light 2 Stay Human: novità sul gameplay

In una recente intervista effettuata al designer di Dying Light 2 Stay Human, questi ha svelato qualche informazione in più riguardante le meccaniche di gameplay, con un focus diretto alla gestione dei movimenti e, quindi, del parkour, ovvero elemento distintivo della serie.

Ad essere intercettato, come già accennato, è stato il capo designer Bartosz Kulon, che ha rivelato qualche dettaglio aggiuntivo che ancora non era emerso durante i numerosi Dying 2 Know che si sono susseguiti sin giorno dell’annuncio di Dying Light 2 Stay Human. I dettagli svelati concernono il sistema di movimento, effettuabile in modo particolarmente fluido attraverso il parkour, e quello di combattimento.

Più nel dettaglio, Kulon avrebbe dichiarato che la meccanica del parkour si rivelerà fin dalle prime ore di gioco, una parte integrante del sistema di combattimento. Già alle origini della serie questi due ambiti del gioco risultavano parecchio interconnessi, caratteristica che appare difficilmente migliorabile.

Nel sequel, svela Kulon, si sono effettuate parecchie migliorie, in quanto Techland ha voluto a tutti i costi fornire ai giocatori un’esperienza profonda, coesa, fluida ed integrata che comprendesse tutte le feature principali presenti nel titolo del 2015. Il designer di Techland si è espresso come segue:

Il nostro obiettivo era di utilizzare un approccio che potesse rendere il combattimento e il parkour quanto più legati possibile tra di loro e con il mondo di gioco. Abbiamo analizzato con cura ogni mossa del parkour e abbiamo riflettuto parecchio su come potessimo sfruttarla. Ad esempio, capita spesso nei videogiochi che per aggirare un ostacolo basso si utilizzi un salto, avviato grazie ad un movimento automatico. In aggiunta al salto per superare l’ostacolo, il giocatore potrà sferrare un calcio micidiale contro i nemici. Abbiamo provato a rendere il combat-system quanto più semplice e soddisfacente. Il nostro desiderio era quello di poter conferire ai giocatori una libertà nelle azioni, così che possano elaborare le loro mosse a seconda del luogo in cui si trovano e degli ostacoli che lo circondano.

Dying Light 2 Stay Human è stato recentemente rimandato al 2022, anno in cui si renderà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.