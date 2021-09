Fire Emblem Heroes: è in arrivo l’aggiornamento 5.10

Fire Emblem Heroes il popolare gioco mobile di Nintendo e Intelligent Systems ha comunicato che sarà possibile aggiornare il gioco alla versione 5.10 a partire dal 5 ottobre. Inoltre Igrene: Nabata Protector, Louise: Lady of Violets e Jeorge: Perfect Shot sono disponibili tramite evocazione. La tua prima convocazione in questo evento non costerà sfere. Heroes Journey con 5 nuovi tipi di eventi. Guadagna punti combattendo. Sono disponibili anche missioni giornaliere da cui puoi ottenere 3 sfere.

L’Eroe Splendente Shanna: Sprightly Flier sarà disponibile dal 10 ottobre e sarà riscattabile solo per il giocatori che hanno un abbonamento Feh Pass. Potete trovare una descrizione di Shanna: Sprightly Flier qui. Ricordiamo che l’evento Legendary Hero Remix è disponibile in-game. Nell’evento sarà possibile evocare Eroi da 5 stelle da un set di otto personaggi leggendari. Gli eroi Three Houses e Múspell: Flame God del gioco Fire Emblem Heroes appariranno nell’evento di evocazione New Heroes: Abyss & Múspell dal 17 settembre. Il nuovo aggiornamento versione 5.9.0 è stato annunciato ed è disponibile dal 5 settembre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.