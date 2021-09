Ebuyer: quanto costerebbero nella vita reale gli immobili più celebri dei videogiochi?

A quanto ammonterebbe il mutuo da aprire per potersi permettere uno degli immobili più famosi dell’intero panorama videoludico? Non sappiamo in quanti si siano realmente posti la domanda, ma di certo risulta un quesito piuttosto curioso e un nuovo studio di Ebuyer ha pensato di effettuare una ricerca in tal senso.

Quello di Ebuyer è il risultato di un vero e proprio studio, in cui ci si è posti una semplice domanda: se volessi comprarti la Maze Bank di Grand Theft Auto V, quanti Euro dovresti sborsare esattamente? Da questa piccola perplessità, è scaturito uno studio approfondito che ha esteso il dubbio agli immobili più famosi dei videogiochi, come le ville in The Sims o le case acquistabili in Animal Crossing: New Horizons.

Prima di fornirvi la lista completa di tutti i calcoli effettuati con la relativa classifica degli immobili (dal più costoso, al più accessibile), è necessario capire come Ebuyer abbia affrontato questo problema. In che modo sono stati convertite le valute fittizie in Euro? Per la conversione, sono stati analizzati i prezzi dei prodotti alimentari, così da poter stimare il tasso di cambio, anche perché il cibo è un elemento che viene costantemente proposto nei videogiochi.

Per fare ciò, si è preso la media del prezzo del cibo dei principali supermercati italiani. Ad esempio, se una mela costa 10 monete d’oro in un gioco, mentre costa € 0,50 nella vita reale, allora una moneta d’oro potrebbe equivalere a € 0,05. Da questo piccolo calcolo, si è poi convertito il prezzo di ogni proprietà in Euro. Badate bene che i prezzi che verranno presentati di seguito sono puramente speculativi, frutto di un gioco che si è realizzato per soddisfare una mera curiosità.

Come potete osservare dalla tabella riassuntiva, è stata stilata la top 10 degli immobili più costosi dei videogiochi. In pole position vi troviamo la già accennata Maze Bank Tower di Los Santos (Grand Theft Auto V), accompagnata da un prezzo di 4 milioni di Euro. Al secondo posto vi è una delle cinque casa acquistabili in Final Fantasy XIV: la più costosa delle cinque risulta essere quella strutturata su tre piani ed un giardino molto più grande rispetto a quello offerto dagli altri appezzamenti di terra. Ad un costo di 39.920.000 Gil, nella vita reale corrisponderebbero circa € 475.542,82.

Per chi, invece, dispone di un budget piuttosto limitato, esistono anche soluzioni immobiliari decisamente più abbordabili! Un esempio è rappresentato dalla casa (nella sua versione più completa ed espansa) costruibile in Animal Crossing: New Horizons, che verrebbe a costare € 46.982,66.