Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: ecco il nuovo trailer della modalità Avventura

Aspettando il lancio il 15 ottobre, SEGA è felice di condividere un nuovo trailer di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles! Quest’ultimo video offre sia ai fan che ai nuovi arrivati una panoramica dell’azione esplosiva e del dramma per cui la serie è nota, incluso il primo vero sguardo su come vengono presentati gli eventi nel gioco…con un cliffhanger mozzafiato…

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, il videogioco ufficiale dell’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, uscirà in Nord America ed Europa il 15 ottobre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X |S, Xbox One e Steam. Coloro che prenoteranno la Digital Deluxe Edition avranno accesso al gioco il 13 ottobre!

Ecco le caratteristiche principali del gioco:

• Battaglie esilaranti nell’arena: padroneggia la moltitudine di abilità spettacolari di un ampio elenco di personaggi dell’anime, inclusi Tanjiro e Nezuko, per superare gli sfidanti in battaglie testa a testa, in locale e online.

• Dramma commovente: prendi la spada di Tanjiro Kamado e segui il suo viaggio per diventare un Demon Slayer e trasformare sua sorella Nezuko di nuovo in un essere umano.

• Emozionanti battaglie con i boss: azione e dramma raggiungono il loro apice in battaglie appositamente progettate contro potenti demoni che metteranno alla prova il coraggio di Tanjiro.

• Cast vocale originale dell’anime: I cast originali inglesi e giapponesi dell’anime tornano per portare i loro autentici ritratti nel gioco.

Contenuti Post-Lancio gratuiti, inclusa la nuova Performance Mode:

Come forse avrai sentito dal nostro annuncio ad agosto, abbiamo in serbo alcune grandi sorprese dopo il lancio di The Hinokami Chronicles! Tra i contenuti, che saranno disponibili in tre diversi aggiornamenti gratuiti, puoi aspettarti anche nuovi demoni giocabili da aggiungere al roster. Inoltre, le versioni PlayStation 5, Xbox Series X e Steam del gioco riceveranno una Performance Mode a 60 FPS e filmati a 30FPS come parte di un altro aggiornamento gratuito post-lancio.

Steam Digital Deluxe Edition

Pre-acquistando la Digital Deluxe Edition di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles si riceverà uno sfondo PC e non più uno sfondo profilo, al contrario di quanto comunicato in precedenza.

La Steam Digital Deluxe Edition adesso contiene:

Il gioco Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

4 Keys per sbloccare i personaggi

3 outfit Butterfly Mansion

12 avatar dei personaggi

Kimetsu Points (8,000 Points)

Sfondo PC in alta risoluzione

Se pre-acquisti la Digital Deluxe Edition ora fino al 15 Ottobre, riceverai anche: