ROCCAT: annunciati i nuovi mousepad Sense

ROCCAT, brand di periferiche PC di Turtle Beach ha annunciato la disponibilità della nuova serie di mousepad Sense. Quattro nuovi mousepad si aggiungono al popolare Sense AIMO RGB per ampliare ancora di più la gamma di mousepad ROCCAT. I nuovi mousepad Sense sono disponibili in una varietà di dimensioni ottimizzate e sono progettati per migliorare l’esperienza di gioco: Mini (250x210mm) per spazi ridotti, Square (450x450mm) per un maggiore spazio verticale, e XXL (900x420mm) ideale per ospitare sia mouse che tastiera. I nuovi mousepad Sense offrono un eccellente assortimento di design diversi e materiali diversi per arrivare al meglio in termini di equilibrio, durabilità, velocità e precisione. Le nuove aggiunte alla serie Sense includono il Sense Core in microfibra, Sense Icon, perfettamente liscio e con trattamento in resina, il Sense CTRL, vulcanizzato e trattato termicamente, e il Sense Pro, eccezionalmente veloce e preciso. I nuovissimi mousepad Sense di ROCCAT sono disponibili da oggi su www.roccat.com e presso i rivenditori autorizzati. Prezzi da 6,99€ a 49,99€.

“Abbiamo molte nuove periferiche di gioco per PC sul mercato, quindi è il momento giusto per rinfrescare la nostra linea di mousepad per adattarsi al meglio ai nostri ultimi mouse e tastiere,” ha detto René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach. “Come altre periferiche, i mousepad sono componenti chiave nel setup di un gamer PC, e noi abbiamo mousepad per ogni stile di gioco. I nuovi mousepad Sense offrono nuovi design, materiali e dimensioni, e tutti hanno vantaggi unici e offrono la perfetta superficie per il gaming PC.”

Assieme ai mousepad Sense, ROCCAT ha inoltre lanciato il nuovo Stand per Cuffie disponibile esclusivamente su www.roccat.com a 29,99€. Il compagno dei sogni di ogni Cuffia ROCCAT – Il nuovo Stand è realizzato in acciaio di alta qualità e dispone di un basso centro di gravità per renderlo il ricovero ideale per le vostre cuffie quando arriva il momento di una pausa.

Di seguito, ulteriori dettagli sui mousepad della Sense di ROCCAT.

Sense Core:

Il mousepad Sense Core è disponibile in tre differenti misure – Mini, Square, e XXL. La sua superficie in panno microfibra è il perfetto equilibrio tra velocità e controllo, con un comfort eccezionale per lunghe sessioni di gioco. I mousepad sono dotati di un supporto antiscivolo in gomma in modo che i giocatori possano giocare senza alcuna distrazione, dato che il pad rimarrà sempre saldamente in posizione. I materiali premium del Sense Core lo rendono un mousepad estremamente longevo.

Il Sense Core Mini è disponibile a 6,99€. Il Sense Core Square è disponibile a 14,99€. Il Sense Core XXL è disponibile a 19,99€.

Sense Icon:

Ricoperti da una superficie liscia trattata in resina e con un design unico del logo ROCCAT, questi mousepad forniscono una superficie resistente al versamento di liquidi e una durata eccezionale, nonché uno scorrimento regolare. La parte posteriore dei mousepad Sense Icon è dotata di una spessa base in gomma che assicura l’estrema stabilità anche durante le sessioni di gioco più calde.

Il Sense Icon Square è disponibile 19,99€, mentre il Sense Icon XXL è disponibile a 29,99€.

Sense CTRL:

I mousepad Sense CTRL sono anch’essi disponibili nelle misure Square e XXL. Il Sense CTRL è il diretto successore dei popolari mousepad della serie Taito Control di ROCCAT. La sua superficie impermeabile vulcanizzata e resistente, in tessuto trattato termicamente, offre un controllo incredibile. Preciso e reattivo, si rivolge ai gamer in cerca della migliore precisione possibile. Il Sense CTRL promette di essere solido e inamovibile grazie a una spessa base di gomma, mentre la sua cucitura rinforzata assicura una lunga durata.

Il Sense CTRL Square è disponibile a 29,99€, mentre il Sense CTRL XXL è disponibile a 39,99€.

Sense Pro:

I mousepad Sense Pro di ROCCAT sono disponibili nelle misure Square e XXL. Il tessuto di grado militare del Sense Pro è costruito da una superficie di poliestere strettamente intrecciata che consente di avere una superficie solida ma eccezionalmente veloce, ideale per i movimenti più rapidi richiesti dai gamer più esigenti. I bordi dei mousepad Sense Pro sono protetti da cuciture a basso profilo per evitare che si sfilaccino, e la base in gomma premium assicura il massimo della stabilità senza scivolamenti.

Il Sense Pro Square è disponibile a 29,99€, mentre il Sense Pro XXL è disponibile a 49,99€.