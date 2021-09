Slaps and Beans 2: novità dalla campagna Kickstarter

Trinity Team e Buddy Productions quest’oggi ci danno una bella notizia.

Slaps and Beans 2, gioco ancora in fase di sviluppo ha raggiunto un nuovo obbiettivo sul loro Kickstarter, sembra infatti che grazie al supporto il gioco avrà una versione per console!.

Ecco alcune dichiarazioni da parte del team di sviluppo:

A seguito delle numerose richieste dei fan e grazie ad una nuova partnership, ci è possibile sbloccare già con il goal base il porting console per le piattaforme Playstation 4/Playstation 5, Xbox One/Xbox series X e Nintendo Switch.



Il nostro duo quindi arriverà su console a dare schiaffi sempre più potenti!

Tutti i donatori che hanno già donato per pledge da Emiliano (50€) in su, potranno quindi scegliere tra una copia digitale console (a scelta tra Playstation, Xbox o Switch) o le due chiavi Steam.

La possibilità di scelta è un qualcosa che permetterà anche ai non possessori di un PC performante di giocare questo magico titolo in pixel Art.

Chi volesse integrare precedenti donazioni avrà a disposizione appositi complementi (add-ons) per la copia digitale console.

Il titolo , è un seguito del picchiaduro cooperativo a scorrimento laterale uscito nel 2017, tributo a una delle coppie più celebri del cinema italiano: Bud Spencer & Terence Hill.

Per chi vuole seguire passo passo gli sviluppi del gioco o supportare il progetto vi lasciamo il loro Kickstarter !