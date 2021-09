Life is Strange True Colors supporta OutRight Action International con una campagna di beneficenza

Life is Strange True Colors ha lanciato una campagna di beneficenza con la cantautrice mxmtoon (che ha partecipato con brani inediti alla colonna sonora del gioco) per vincere una giacca di jeans unica nel suo genere attraverso una donazione digitale per OutRight Action International.

La giacca presenta toppe disegnate dal team di Life is Strange, ispirate ai temi e alle immagini del recente Life is Strange: True Colors. Comprende anche quella con il design di mxmtoon e quella speciale creata dalla community di Life is Strange. Su Instagram potete vedere il post che mostra la giacca e i particolari delle diverse toppe.

Questa campagna è stata realizzata con l’aiuto di un’ampia gamma di creator e sostenitori della comunità LGBTIQ+, come Travis Alabanza, Fenne, Lilly, Devin, Azu, Nathan Byrne e molti altri.

La rappresentazione è una parte importante di Life is Strange: True Colors, ed è per questo che è stata stretta una partnership con OutRight Action International. Per 30 anni OutRight Action International ha documentato, difeso e promosso i diritti umani per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex e queer (LGBTIQ+) in tutto il mondo.

Finora la campagna ha raccolto oltre 4000 dollari per Outright Action International. Andando sul sito https://sqex.link/LiSTCDonate si può partecipare all’estrazione a premi per vincere questa giacca donando a OutRight Action International per supportare la comunità LGBTIQ+ globale.

Ricordiamo che True Colors è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, PC Windows Store, GeForce NOW e Google Stadia. Sarà disponibile anche su Nintendo Switch più avanti quest’anno. Vi lasciamo, qualora vogliate, alla lettura della nostra recensione. Qui sotto potete vedere la giacca.