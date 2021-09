Shaman King: ecco il trailer del nuovo cour dell’anime

Uno degli eventi più importanti dell’industria anime in questo 2021 è stato senz’altro l’esordio di Shaman King (qui la nostra recensione), reboot della serie del 2001 ispirata al manga di Hiroyuki Takei. Le avventure riviste e corrette di Yoh Asakura e il suo percorso per diventare il re di tutti gli sciamani sono tornate a emozionare i fan dell’opera a partire dalla scorsa primavera, quando hanno avuto la loro premiere in Giappone, e dunque nel resto del mondo, dove sono arrivate, in esclusiva su Netflix, durante l’estate.

Adesso la serie si prepara all’esordio del suo secondo cour di episodi, e per farlo lo studio d’animazione Bridge, che sta curando l’adattamento dell’anime, ha pubblicato un elettrizzante trailer che ci ha mostrato alcune scene dei prossimi episodi, che stanno per farsi veramente frenetici.

Con la fine delle sfide preliminari infatti, lo Shaman Fight è infatti pronto a prendersi la scena, mettendo uno contro l’altro tutti gli sciamani, tra cui i nostri eroi, come Ren, Ryu, Horo-Horo e ovviamente Yoh. A prendersi la scena ci sarà anche il vero villain della serie, Hao, che finalmente ci mostrerà di quale pasta sia fatto.

Il trailer anticipa anche l’arrivo degli X-Laws, un gruppo di sciamani che avrà una parte importanti negli eventi del nuovo cour di Shaman King, e sembra metterci di fronte a degli sviluppi drammatici, mentre vediamo i protagonisti che abbiamo imparato ad amare con espressioni sempre più tristi e serie. Il trailer ha permesso inoltre ai fan di ascoltare nuova opening della serie, Get up! Shout!, interpretata da Nana Mizuki.

Con la prospettiva di realizzare una storia molto più fedele al manga originale di Hiroyuki Takei, Shaman King ha previsto un totale di 52 episodi per il suo anime reboot. Al contrario del primo adattamento del 2001, che si ero interrotto per via dello stop del manga, questa serie coprirà tutti gli eventi fino al termine dell’opera di Takei.

I primi dodici episodi di Shaman King sono già disponibili sul Netflix, mentre per l’uscita del secondo cour dell’anime il servizio di streaming non ha ancora svelato una data d’uscita ufficiale.