Splatoon 3: svelati nuovi stage e armi

Uno dei titoli di punta mostrati al Nintendo Direct di qualche giorno fa è stato Splatoon 3. Il colorato sparatutto arriverà su Switch nel 2022, e nel frattempo Nintendo ha condiviso altre novità che riguardano gli stage di gioco e le armi.

Nello specifico, viene mostrato il Museo di Cefalò, situato a Coloropoli, dove un’intricata rete di trasporti rende possibile raggiungerlo per partecipare alle mischie mollusche che vi si svolgono. Questo immenso museo ospita innumerevoli opere d’arte contemporanea.

Oltre allo stage sono state mostrate anche due armi:

La gran bolla scudo è la versione modificata dell’arma speciale usata un tempo a Coloropoli. Il sistema di fissaggio ne ha aumentato la potenza. Questa barriera a forma di bolla consente agli inkling di Splattonia di difendersi in modo ancora più efficace.

Infine viene mostra l’arma speciale che consente di trasformarsi nel guerriero molluscatto, che si muove in modo furtivo grazie ai suoi tentacoli elastici ed appiccicosi. Dopo l’uso, si torna nel luogo in cui ci si è trasformati, per restare nell’anonimato.

Qui sotto potete vedere i tweet pubblicato dal profilo ufficiale Nintendo Italia e che mostrano anche quattro immagini per ognuna di queste novità svelate oggi. Ricordandovi ancora l’uscita di Splatoon 3 su Switch nel 2022, vi rimandiamo, sempre qualora vogliate darne una letta, alla nostra anteprima.

