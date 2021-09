Monopoly Animal Crossing: i fan gli dedicano un isola

L’attesa è alle stelle, ma adesso finalmente è ufficiale: manca circa un mese e poi, dal 15 novembre, Monopoly Animal Crossing arriverà anche in Italia. Sarà possibile trovarlo in tutti i negozi che vendono Giochi e Giocattoli, oppure preordinarlo su Amazon già tra pochissimi giorni.

Gli impazienti però potranno iniziare ad esplorare Monopoly Animal Crossing anche su Nintendo Switch grazie alla speciale isola creata per l’occasione dall’enorme community italiana su Animal Crossing: New Horizons.

Il codice sogno per visitare l’Isola Monopoly Animal Crossing è DA-8407-5630-5932. Le sorprese non si contano, a cominciare da una vera e propria chicca:

gli oggetti e i pattern utilizzati per l’iconico tabellone possono essere scaricati da tutti, permettendo ai fan di tutte le età di ricreare l’esperienza Monopoly anche sulle proprie Isole. Creata ad hoc da Animal Crossing Life, una delle principali community di fan in Italia, l’isola Monopoly Animal Crossing ha tutto ciò che serve per immergersi nell’intramontabile universo Monopoly: da un’utilissima bacheca con le regole basilari del gioco, alla casa di Mr. Monopoly con i suoi baffi inconfondibili, fino al mitico tabellone con tanto di sfide opzionali e imprevisti

Il titolo è già presente su Switch e grazie alla community è sempre più ricco di contenuti.

Vivete questa nuova esperienza nel simulatore di vita virtuale dove il tuo unico limite è la fantasia!.