PlayStation Plus: confermati i giochi di ottobre

In questi giorni erano circolate delle voci su quali fossero i giochi del PlayStation Plus di ottobre. Ebbene, anche per questo mese i leak si sono rivelati esatti.

Sul blog ufficiale è stato confermato che per il mese di ottobre i possessori del servizio per le console Sony potranno scaricare Hell Let Loose per PlayStation 5, e PGA Tour 2k21 e Mortal Kombat X per PlayStation 4. Qui sotto potete leggere le descrizioni dei giochi, in fondo alla notizia invece il trailer che presenta i titoli. Potranno essere scaricati dal 5 ottobre e fino al primo novembre.

Hell Let Loose | PS5

Questo titolo multiplayer ispirato alla seconda guerra mondiale unisce epiche battaglie a 100 giocatori con un meta-gioco unico ispirato agli RTS e basato sulle risorse, in cui i comandanti dirigono il flusso della battaglia e coordinano potenti abilità di gioco che influenzano la marcia della squadra verso la vittoria. Fai squadra e affronta i combattenti nemici online in schermaglie 50v50 su una linea del fronte che cambia dinamicamente, scegli uno dei 14 ruoli giocabili tra i tipi di unità di fanteria, ricognizione e corazzati, ciascuno dotato di armi, veicoli ed equipaggiamento autentici.

PGA Tour 2K21 | PS4

Dimostra di avere la stoffa per diventare campione della FedExCup. Affronta i professionisti del PGA Tour su splendidi percorsi reali durante la tua carriera personale e guadagna premi e attrezzatura, quindi gioca contro i tuoi amici o i migliori giocatori del mondo in partite locali e online. Crea il tuo giocatore e personalizza il tuo equipaggiamento, poi costruisci la tua clubhouse, progettando e gestendo stagioni complete e tornei personalizzati in base alle tue regole ed esigenze.

Mortal Kombat X | PS4

Il beat ‘em up spaccaossa di Netherrealm Studios fonde una presentazione cinematografica con un’esperienza di gioco completamente nuova. Per la prima volta nella storia della serie, ogni personaggio del suo corposo roster ha una selezione di stili di combattimento diversi da scegliere, offrendo una gamma ampliata di strategie da portare in battaglia.

Qui sotto potete vedere il trailer dei giochi del PlayStation Plus di ottobre.