Jurassic World Evolution 2: il nuovo video mostra le squadre del parco

Frontier ha pubblicato il terzo episodio della guida alla gestione del parco di Jurassic World Evolution 2, una serie incentrata sul portare informazioni aggiornate su una serie di funzioni di gestione per aiutare i giocatori a mantenere il proprio Jurassic World. Questo terzo episodio è incentrato sulle diverse squadre del parco che bisognerà gestire, come ad esempio le squadre di cattura, le squadre dei ranger e le squadre MVU (Mobile Vet Unit) necessarie per garantire la sicurezza e il comfort dei dinosauri e degli ospiti.

Qui sotto potete vedere il filmato, mentre vi rimandiamo qui al link del secondo dev diary, che si concentrava soprattutto sul processo di creazione della storia originale. Jurassic World Evolution 2 arriverà il 9 novembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.