Revolution X: il pro controller Nacon arriva ad ottobre

Questa estate Nacon aveva svelato il Revolution X Pro Controller, pad relatizzato per il gioco competitivo su Xbox. Oggi ha annunciato che il pad arriverà il 13 ottobre in Europa. È disponibile il pre-ordine, al prezzo consigliato di 109,90 euro. Pre-ordinandolo sul sito ufficiale Nacon si ottiene anche, gratuitamente, WRC 10 Per Xbox Series e un gioco Nacon per PC; oltretutto la consegna arriva tre giorni prima dell’uscita ufficiale.

Queste le caratteristiche:

Designed for Xbox : Controller ufficiale “Designed for Xbox” per Xbox Series X|S, Xbox One e PC con Windows 10.

Entra nell’arena : Gioca al massimo del tuo potenziale grazie all’ergonomia di livello professionale e alle levette brevettate di Revolution X, che offrono un’ampiezza e una precisione superiori.

Comfort ottimizzato : Scegli tra le levette concave o convesse e usa le diverse basi fornite per regolare la sensibilità in tempo reale. Per un’esperienza di gioco personalizzata, le manopole includono scomparti per modificarne il peso.

App Revolution X : Disponibile sul Microsoft Store per console Xbox e per PC. Crea e salva fino a 4 profili del controller, e adatta il tuo stile a qualsiasi tipo di gioco.

Dolby Atmos® for Headphones : Scatena la potenza di Dolby Atmos® per le tue partite con accesso automatico incluso. Collega le cuffie al controller e goditi il vantaggio competitivo di un audio di altissima precisione.