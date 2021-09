One Punch Man: confermata la data d’uscita del numero 150

L’anime di One Punch Man si trova al momento in una fase di stallo, con la seconda stagione che si è conclusa nel 2020 con un finale a sorpresa nel quale abbiamo visto Saitama continuare a combattere contro la Monster Association. Nonostante lo stop dell’adattamento animato però,il manga è proseguito, continuando a raccontare la storia del “tipo che fa l’eroe per divertimento”.

Non molto tempo fa l’opera aveva annunciato una breve pausa nella serializzazione, senza però indicare una data per il suo ritorno. I fan saranno allora stati felicissimi di scoprire che non dovranno aspettare molto per tornare a leggere le imprese di Saitama.

Yusuke Murata, creatore del fanchise di One Punch Man, dopo aver annunciato lo slittamento dell’ultimo capitolo del manga con un messaggio su Twitter ha anche aggiunto che l’attesa sarà breve e che il capitolo sarà disponibile prossimo 8 ottobre:

“Mi dispiace di avervi fatto aspettare. Questa è la versione di Tona Jean di One Punch Man, ma l’ultimo capitolo è pervisto per l’8 ottobre, e ci stiamo lavorando. Vi informeremo dei progressi man mano che quel giorno si avvicina”

La seconda stagione dell’anime è andata incontro a molte critiche, relative soprattutto all’aspetto tecnico della serie, con molti fan che hanno messo in dubbio la capacità dello studio JC Staff di animare l’opera raggiungendo un livello paragonabile a quello della prima stagione, ralizzata invece dal leggendario studio Madhouse. Mentre le informazioni sulla terza stagione continuano a latitare, i fan sono arrivati a chiedersi se ci sarà mai un sequel animato alla storia di Saitama e se, nel caso la serie venga confermata, JC Staff sarà ancora incaricata dell’animazione.

Quello dell’anime non è comunque l’unico progetto in corso nel franchise di One Punch Man: dopo l’uscita del videogamente A Hero Nobody Knows (qui la nostra recensione del titolo) Sony ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un adattamento live-action della serie, anche se pochissime sono state le rivelazioni che il colosso giapponese si è fatta sfuggire sull’opera.