Donkey Kong: la serie supera i 65 milioni di copie vendute!

Nintendo è, senza dubbio, uno dei nomi più importanti dell’industria videoludica. Il colosso giapponese può contare su una lineup di titoli praticamente sconfinata, alcuni dei quali hanno fatto la storia del videogioco. Nomi come Super Mario Bros. e Legend of Zelda sono stampati nella mente di ogni videogiocatore al mondo. E tra di questi c’è certamente anche Donkey Kong, la serie dedicata al violento primate nemico di Mario in tante battaglie.

La saga è sicuramente uno dei più grandi successi della storia di Nintendo (tanto che sembra che la società abbia in cantiere un sequel da oltre tre anni), e a confermarlo sono arrivati anche i numeri. In una conferenza stampa, convocata proprio per annunciare l’inaugurazione dell’espansione dedicata allo scimmione nel parco a tema Super Nintendo World, Nintendo ha svelato i dati di vendita della serie di Donkey Kong aggiornati al marzo 2021. E si tratta di numeri assolutamente spettacolari.

La saga ha infatti venduto oltre 65 milioni di copie in tutto il mondo, un numero impressionante a prescindere, che lo diventa ancora di più considerando che, nel corso degli anni, l’uscita dei titoli della saga non è stata regolare come quella di altri alfieri dei videogiochi Nintendo.

A quanto pareperò il colosso giapponese intende puntare forte su Donkey Kong in futuro. Il team che ha lavorato a Super Mario Odyssey starebbe sviluppando un nuovo videogioco della saga in 3D, e ci sarebbero dei progetti per trasformare quello dell’enorme scimmione nel prossimo grande multimedia franchise di casa Nintendo. Un progetto all’interno del quale l’espansione del parco a tema sarebbe soltanto il primo passo.