Chocobo GP: nuovi gameplay mostrati al TGS 2021

Sono state mostrate le anteprime online del Tokyo Game Show 2021 di Chocobo GP, il remake di Chocobo Racing annunciato da Square Enix.

Chocobo GP è un titolo di racing molto simile alla serie Mario Kart di Nintendo e vede i giocatori correre contro l’IA o gli amici, usando i potenziamenti per ottenere il vantaggio. Gli oggetti, in questo caso, sono incantesimi come Fira e c’è un’ampia varietà da schierare. Questo nuovo titolo di Square Enix sarà disponibile dal 2022 su Nintendo Switch e porterà i giocatori a gareggiare con i vari personaggi del franchise, a partire ovviamente dal protagonista pennuto che dà il titolo al gioco, e ai suoi amici, su circuiti ambientati in luoghi ben conosciuti delle serie Chocobo e FINAL FANTASY. Di seguito una panoramica delle caratteristiche che saranno presenti in Chocobo GP:

Preparatevi a una nuova esperienza di corsa con decine di Chocobo, completi di abilità e varianti uniche. Equipaggiate Magicite e sbaragliate la concorrenza in diversi circuiti familiari nelle modalità multi giocatore offline e online. Gareggiate nei tornei e diventate il campione GP.