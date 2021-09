The King of Fighters XV: nuovo trailer al TGS 2021

The King of Fighters XV non è mancato all’appello durante la prima giornata del Tokyo Game Show 2021, una delle più importanti manifestazioni a tema videoludico del mondo. SNK, durante la prima fase della fiera, infatti, ha mostrato un trailer del picchiaduro in cui viene mostrato un nuovo personaggio, ovvero Isla.

Sulla presentazione della nuova combattente di The King of Fighters XV è intervenuto il director del titolo Eisuke Ogura, il quale ha affermato quanto segue:

La misteriosa ed enigmatica ragazza che avete appena visto nel trailer è la nuova combattente. A livello di trama e carattere, posso solo dirvi che è una rivale di Shun’ei. Possiede, infatti, le stesse mani fantasma che possiede Shun’ei e risulta più insidiosa del rivale, in quanto le tiene sempre allo scoperto durante i combattimenti. Isla e Shun’ei ricopriranno un ruolo fondamentale nella storia di TKOF XV.



Isla è solo uno degli innumerevoli personaggi che sono stati presentati da appositi trailer, susseguitisi nel corso dei mesi. Abbiamo recentemente potuto fare la conoscenza di Kukri e di Antonov, tanto per citarne un paio. Ricordiamo a tutti che The King of Fighters XV verrà reso disponibile a partire dal 17 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store).