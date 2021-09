God of War Ragnarok: ecco il perché del posticipo

God of War Ragnarok, uno dei titoli più attesi di questa generazione si è mostrato poco tempo fa durante il PlayStation Showcase 2021, rivelando al mondo che, a livello di sviluppo, Santa Monica Studio non sembra essere particolarmente indietro, anzi. Questo però è dovuto al fatto che questo sequel era già stato sottoposto a posticipo a causa della pandemia da Covid-19, ma non solo.

Il Covid-19, infatti, ha avuto ripercussioni davvero devastati sul mercato videoludico, segnando un biennio che di fatto ha significato poco per i videogiocatori a livello di uscite. Uno dei titoli che ha maggiormente sofferto è anche Horizon: Forbidden West, anch’esso posticipato al 2022. Parlando, invece, di Gof of War Ragnarok si può dire che il Covid-19 ha avuto sicuramente un ruolo nel ritardo dei lavori, ma non gli devono essere attribuite tutte le responsabilità in merito.

Un altro fattore da tenere in considerazione è che l’attore che interpreta Kratos, ovvero Christopher Judge ha dovuto subire un intervento chirurgico alla schiena e al ginocchio, insieme ad una sostituzione di anca avvenuta nell’agosto del 2019.

💯 in my feels right now. I need to be forthcoming. This has been approved by no one. To the beloved fandom, Ragnarok was delayed because of me. August 2019, I couldn’t walk. Had to have back surgery, both hips replaced, and, knee surgery. They waited for me too rehab…

Cont… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 30, 2021

No threats, no ,” who do you think you are?” Nothing but love and support. And @SonySantaMonica has never said a word about the delay, and what caused it. Studios are assholes, but this company from top to bottom, should give us hope. What they did for the crew is way more… — Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 30, 2021

Agli amati fan di Ragnarok, il posticipo del gioco è avvenuto per causa mia. Ad agosto 2019 non potevo camminare affatto. Ho dovuto subire un intervento chirurgico alla schiena, ho dovuto sostituire entrambe le anche e subire un’operazione al ginocchio. Hanno aspettato che finissi la riabilitazione sostanzialmente. Nessuna minaccia, solo conforto, compassione e amore da parte di Santa Monica Studio. Non mi hanno mai rinfacciato nulla sui ritardi che ho determinato io stesso.

God of War Ragnarok è al momento in sviluppo presso Santa Monica Studio e uscirà nel 2022 per PlayStation 5 e PlayStation 4. Recentemente, è stato confermato che Ragnarok sarà l’ultimo capitolo della saga norrena di God of War, affondando così l’ipotesi di una trilogia.