RPGolf Legends: trailer al Tokyo Game Show 2021

Kemco e ArticNet hanno mostrato durante il Tokyo Game Show 2021 un nuovissimo trailer riguardante il gioco di ruolo action relativo allo sport del golf: RPGolf Legends, un titolo realizzato in due dimensioni che, a livello di overworld, sembra prenda le sembianze delle mappe giocabili nei giochi Pokémon delle passate generazioni.

Molti sono i giochi basati sul golf che sono stati annunciati o che sono usciti proprio in questi anni, tra cui Mario Golf Super Rush, Cursed to Golf (che appartiene al genere dei rougelike) o, ancora, Golf Club Wasteland, ambientato in un mondo post-apocalittico. La nuova avventura golfistica, ovvero RPGolf Legends, sembra voler porre maggiormente l’accento sulla componente ruolistica, la quale va ad interconnettersi con quella sportiva.

Una panoramica del titolo è stata offerta da Steam, la quale recita:

Una forza maligna ha sigillato tutte le buche dei campi da golf del mondo! Unisci le tue forze con quelle dello spirito della mazza da golf e imbarcati in una nuova avventura di action-golf per salvare il mondo dello sport. Viaggia in un unico open-world in cui convivono creature malvagie e il golf. Ottieni i tuoi migliori punteggi in sei ambienti unici e sconfiggi i mostri con cui ti imbatti. Mentre prendi una pausa dal golf, ricorda di dare una mano agli abitanti del mondo tramite le missioni secondarie. Grazie al sistema di classi, il tuo personaggio otterrà sempre più abilità, oggetti speciali e nuovi oggetti con cui personalizzare il suo aspetto. Si potrà trascorrere il proprio tempo giocando a golf, pescando, facendo crafting o esplorando, dipende da te…

RPGolf Legends uscirà nel corso del prossimo anno (2022) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam). Di seguito potrete prendere visione degli screenshot e del trailer trapelati durante il Tokyo Game Show 2021. Restate connessi per ulteriori informazioni sul TGS 2021!