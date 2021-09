Ninja Issen: mostrato il nuovo trailer al TGS 2021

L’editore CFK e lo sviluppatore Asteroid-J hanno pubblicato il trailer online del Tokyo Game Show 2021 per Ninja Issen, definita come un’avventura d’azione cyberpunk hyper ninja. Il titolo è stato annunciato per la prima volta a settembre 2020.Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Ninja Issen è un platform ninja in stile retrò che presenta una varietà di iper azione, battaglie uno contro molti e combattimenti dinamici con i boss. Rendendo omaggio ai giochi ninja delle ere classiche a 8 e 16 bit, Ninja Issen sarà pieno di ninja, robot, luci al neon e un’atmosfera oscura che travolge le strade della futura metropoli.

Sarai Kiba, un ninja ribelle che è stato falsamente accusato di aver assassinato il gran maestro del suo clan. Nella sua disperata lotta per sfuggire ad altri ninja che cercano di vendicare il suo crimine, Kiba si ritrova improvvisamente nel mezzo di un mondo che non ha mai visto.

Il gioco

In Ninja Issen , incontrerai sempre battaglie uno contro molti in cui devi usare tutto per sopravvivere. I nemici sono disponibili in molti tipi e design, numerosi e pronti a colpire ovunque tu vada.

Fortunatamente, Kiba è un ninja esperto e abile che può superare i pericoli davanti a lui. Usa le armi e le abilità di Kiba per abbattere i nemici in corsa ed esplorare la futura metropoli.

Katana – L’arma principale di Kiba che è molto efficace nel combattimento ravvicinato.

– L’arma principale di Kiba che è molto efficace nel combattimento ravvicinato. Shuriken – Usato per attacchi a lungo raggio e per deviare i proiettili nemici.

– Usato per attacchi a lungo raggio e per deviare i proiettili nemici. Teletrasporto – Kiba può teletrasportarsi lanciando la sua katana nel punto che desidera raggiungere. Usalo per saltare tra strutture alte e passare attraverso trappole come un ninja professionista. Combina le armi e le abilità di Kiba per creare il tuo stile di combattimento ninja.

Ninja Issen uscirà per Switch e PC tramite Steam nel 2021.