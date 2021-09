Project Galileo: nuovo teaser del soulslike tutto italiano al TGS 2021

Il Tokyo Game Show 2021 ha aperto le danze e, insieme ad altri titoli nipponici che abbiamo già trattato (come The King of Fighters XV o Chocobo GP), ecco che è stato mostrato anche un titolo tutto italiano, ovvero Project Galileo: un progetto che prende ispirazione dalle opere di FromSoftware per dare vita ad un soulslike che ripercorre il folklore e la cultura italiana.

Il titolo in sviluppo presso Jyamma Games è stato presentato proprio nel corso del Tokyo Game Show 2021 tramite un teaser trailer narrato che è durato pochi secondi. Nel video, che troverete in calce alla news si può vedere quella che pare essere a tutti gli effetti una maschera tipica del carnevale, situata in riva al mare e che sembra stia per essere trasportata dalle onde.

Project Galileo risulta essere un titolo curioso e che può contare su una consulenza di tutto rispetto: Michele Poggi (alias Sabaku no Maiku), infatti, si metterà a disposizione del team di sviluppo per consigliarli nei riguardi del gameplay, grazie alle sue ampie conoscenze dei soulslike.

All’interno dell’opera, come anticipato dagli sviluppatori, spiccheranno le ambientazioni, teatro di un’italianità ricca di elementi significativi. I luoghi, infatti, saranno ricchi di richiami alle tradizioni e al folklore della nostra amata penisola (già la maschera del teaser offre una prova a conferma di ciò).

Di pregio saranno anche le meccaniche di gameplay che, come già anticipato, potranno contare su una consulenza d’eccezione, ma non solo. Il combat-system, a quanto dichiarato dagli sviluppatori, si baserà su un antico manuale medievale che descriveva le tecniche che dovevano essere applicate dagli schermidori di successo, ovvero il Flos Duellatorum.

Sicuramente ne sapremo di più in seguito, quando Jyamma Games deciderà di condividere dettagli ed informazioni sul sito ufficiale di Project Galileo, che vi linkiamo qui.