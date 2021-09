The Legend of Wright: trailer mostrato al TGS 2021

L’Editore Aniplex e sviluppatore DeskWorks! hanno pubblicato il trailer online e gli screenshot del Tokyo Game Show 2021 Online per il gioco di avventura RPG per notebook disegnato completamente a mano Time! The Legend of Wright. Visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Il gioco di ruolo che Kenta ha disegnato nel suo taccuino è Time! The Legend of Wright. Quando la lezione è finita, inizia il tempo dei role playing game. Giocate con il gioco di ruolo fatto a mano disegnato nel taccuino dal ragazzo amante dei giochi di nome Kenta. Ogni volta che giri la pagina, ci sono un sacco di espedienti emozionanti e divertenti.

Un’esperienza unica, nostalgica e nuova che ha vinto numerosi premi per la categoria dei giochi indie è finalmente arrivata.

Caratteristiche

I mostri che sono apparsi all’improvviso nel castello di luce. Il personaggio principale di questa storia, “Brave Light”, si è precipitato lì.

Una storia raccontata in manga, 4 fotogrammi e animazione scritta a mano.

Una mappa guida fatta a mano con importanti strutture della città.

Attraversa gli alberi, attraversa il fiume, sconfiggi il nemico e mira alla meta.

Tutti i mostri unici e odiosi hanno la loro strategia originale.

Il joypad direzionale di Kenta fatto a mano. Usatelo per muovere i vostri personaggi.

ll Button Mountain sopra il taccuino è pieno di pulsanti di azione che potete usare per far combattere i tuoi eroi.

sopra il taccuino è pieno di pulsanti di azione che potete usare per far combattere i tuoi eroi. Se ricevi un p ulsante di scavo da Kenta, dai un’occhiata più da vicino al terreno e trova un luogo adatto dove poter scavare.

da Kenta, dai un’occhiata più da vicino al terreno e trova un luogo adatto dove poter scavare. Cancellate la strada con una gomma. La presenza di un game master porta il gioco a sviluppi inaspettati.

he Legend of Wright uscirà per Xbox Series, Xbox One e PC questo inverno. Il titolo Supporterà entrambe le opzioni di lingua inglese e giapponese.