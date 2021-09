Layers of Fear 3: ecco il teaser del titolo di Bloober Team

Come già era stato anticipato da un leak, Bloober Team (già a luglio scorso) era impegnato nello sviluppo di tre titoli misteriosi, di cui uno si è rivelato essere Layers of Fear 3, terzo capitolo dell’horror psicologico. L’annuncio è arrivato direttamente dalla software house che ha fatto pubblicare a IGN un teaser trailer dedicato al titolo.

Layers of Fear 3 sarebbe il sequel del gioco uscito nel 2019 e, a quanto confermato nel teaser, sarebbe stato sviluppato in Unreal Engine 5. A differenza del secondo capitolo, il quale stava iniziando a prendere le distanze dal clima del primo, questo terzo episodio avrà alcune analogie con il gioco del 2016. Il protagonista, ancora una volta, sarà il pittore psicologicamente disturbato.

Il CEO di Bloober Team, ovvero Piotr Babiebo, ha affermato che:

Layers of Fear è stato ed è tuttora un progetto davvero rivoluzionario per noi. Ha spianato la strada a Bloober Team e ha fatto sì che iniziasse la nostra rapida crescita, permettendoci di esplorare le storie che volevano portare su schermo. Sono davvero felice che stiamo tornando, in una veste sicuramente più saggia ed esperta. Per me è importante fare quest’annuncio nella settimana del Tokyo Game Show 2021, in quanto il Giappone è da considerare come la culla degli horror. Come studio, abbiamo anche altri due progetti in lavorazione: uno in produzione e uno in pre-produzione.