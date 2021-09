Scarlet Nexus al TGS 2021: da oggi su Xbox Game Pass

Scarlet Nexus di Bandai Namco è uscito all’inizio dell’estate 2021 e ha riscosso un discreto successo tra pubblico e critica. Si tratta di un JRPG dal tema sci-fi che, durante il Tokyo Game Show 2021, si è mostrato in un trailer per annunciare il suo arrivo sull’Xbox Game Pass proprio a partire da oggi!

Oltre al suo arrivo sul servizio di gaming in streaming, di Scarlet Nexus è stato anche approfondito il contenuto del primo DLC, che aggiungerà nuovi episodi di Bonding, Crush Vision e alcuni nuovi outfit con cui personalizzare il proprio personaggio. Questi outfit, sembrerebbero sbloccabili tramite il completamento di alcune quest, come succedeva in Code Vein. Il DLC uscirà in contemporanea con la patch 1.04.

Ricordiamo a tutti che Scarlet Nexus è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Xbox using Octopath Traveler, Yakuza 7, NieR Automata, DQ11, and Katamari Damacy for the Game Pass banner in TGS 2021 stream

Also announcing that Scarlet Nexus is joining the Game Pass roster pic.twitter.com/tFT4FipXje

