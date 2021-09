Re Legend: trailer all’evento Xbox del TGS 2021

Re Legend di 505 Games e Magnus Games Studio è stato mostrato quest’oggi all’evento Xbox del Tokyo Game Show 2021 con un coloratissimo gameplay trailer.

Nel mondo di Re Legend, i giocatori si imbatteranno in numerosissime creature mitologiche da accudire e crescere come se fossero animali domestici. Nella terra di Ethia sarà possibile costruire, craftare, pescare e coltivare, anche in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa.

Il titolo di 505 Games uscirà a novembre 2021 (dopo un rinvio) per Xbox One e, di seguito, potrete prendere visione del trailer!