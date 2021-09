Astria Ascending è finalmente disponibile su Nintendo Switch

L’editore Dear Villagers e lo sviluppatore Artisan Studios hanno pubblicato un trailer di lancio per Astria Ascending, un nuovo gioco di ruolo a turni per Switch. Arriverà oggi su varie piattaforme. Definita come un’avventura epica con il fascino e il pedigree di un classico JRPG.Di seguito una panoramica del gioco, tramite Dear Villagers:

Un’avventura epica con il fascino di un classico JRPG, Astria Ascending racconta una lunga storia di destino, sacrificio e nuovi inizi.

In un mondo dove incombe il caos, i giocatori prendono il controllo dei Semidei, un gruppo eterogeneo di otto eroi incaricati del destino e del mondo. Ogni personaggio ha la propria storia, esplorata in cinque città e venticinque dungeon. Oltre al combattimento a turni, i giocatori possono provare una serie di missioni secondarie e mini giochi, incluso un gioco con i gettoni, in un originale stile fantasy.

Caratteristiche principali

Racconti Epici : Combattete per il futuro facendo i conti con il passato. Sacrificate tutto e non rinunciate a nulla. La storia di Astria Ascending è stata sviluppata in parte dallo scrittore Kazushige Nojima , noto per il suo lavoro su Final Fantasy X e Final Fantasy VII Remake .

: Combattete per il futuro facendo i conti con il passato. Sacrificate tutto e non rinunciate a nulla. La storia di Astria Ascending è stata sviluppata in parte dallo scrittore , noto per il suo lavoro su . Paesaggi viventi : Viaggiate nel mondo di Orcanon , un paesaggio 2D con cinque città e un sistema meteorologico dinamico.

: Viaggiate nel mondo di , un paesaggio 2D con cinque città e un sistema meteorologico dinamico. Personaggi indimenticabili : scegliete tra otto personaggi personalizzabili che abbracciano una vasta gamma di razze e abilità e assemblate una squadra di eroi.

: scegliete tra che abbracciano una vasta gamma di razze e abilità e assemblate una squadra di eroi. Combattimento gratificante : Collaborate per salvare il mondo, conducendo battaglie strategiche a turni utilizzando l’innovativo sistema di punti di messa a fuoco.

: Collaborate per salvare il mondo, conducendo battaglie strategiche a turni utilizzando l’innovativo sistema di punti di messa a fuoco. Una delizia per le orecchie: Con la musica e gli effetti sonori del compositore Hitoshi Sakimoto, che ha composto le colonne sonore per Final Fantasy XII e Valkyria Chronicles, ascoltare Astria Ascending è una vera gioia.

Astria Ascending The Fated Eight verrà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch il 30 settembre.