FIFA 22 Recensione: l’armonia degli opposti

La prassi editoriale impone di salutare il debutto di FIFA 22 (qui la nostra anteprima) con un giudizio completo, costringendo chi si trova nella mia posizione a far finta che detto brand segua ancora logiche di mercato tradizionali in base alle quali il prodotto che giunge oggi nei negozi rimanga inalterato fino all’arrivo del suo successore. La realtà delle cose ci restituisce uno scenario tuttavia diverso in cui il modello di gioco non costituisce soltanto un’entità in costante evoluzione, ma anche e soprattutto un laboratorio dove testare a cadenza periodica i feedback di una community che è solita intendere il Calcio come fosse estensione di Fortnite, piuttosto che uno sport che vive di equilibri delicatissimi.

In questo senso, l’esperienza che ad ottobre può valere 9 tende solitamente a svalutarsi di aggiornamento in aggiornamento, finendo per scivolare verso il 7 con l’arrivo della primavera e cioè quando ogni tentativo di conferire maggior corpo all’impianto simulativo di Fifa è stato ormai rottamato in virtù di un boost prestazionale volto ad uso e consumo degli utenti paganti di Ultimate Team.

Pur conscio del rischio che, a rileggere questa recensione a marzo prossimo, molti potrebbero darmi del matto, anche quest’anno ho comunque scelto di tener fede al carpe diem e valutare Fifa 22 per quel che riesce ad esprimere adesso, coltivando la muta speranza che, almeno a questo giro, gli sviluppatori scelgano di tenere il punto e preservare i progressi che ho registrato fino al termine del suo mandato…

FIFA 22: testa e gamba

Onde evitare equivoci, è bene essere chiari fin da subito: quando faccio riferimento a FIFA 22 come ad una simulazione è fondamentale relazionare il termine ad una rappresentazione del Calcio che non fa necessariamente capo all’essenza più cruda dello stesso, bensì all’ideale calcistico promosso dalla Fédération Internationale de Football Association: uno spettacolo sportivo che punti, per concetto, a privilegiare l’estetica del bel gioco ed esaltare la prodezza del campione rispetto a quei tatticismi che, secondo Infantino e soci, sottrarrebbero appeal televisivo al “prodotto”.

Sulla base di quest’imprescindibile premessa, l’obiettivo dei ragazzi di EA Canada non è, né sarà mai di immortalare lo sport per come appare sui campi di Serie A e dintorni, ma di abbinare alla visione di cui sopra il maggior coefficiente di realismo possibile. La piena comprensione di questa sfumatura costituisce, a mio avviso, un fattore cruciale per emanciparsi da ogni eventuale pregiudizio nei confronti della serie e sarà anche il presupposto principe per godere appieno dei risultati maturati da FIFA 22 in fatto di gameplay.

Caratterizzata da un sensibile calo dei ritmi di gioco, l’esperienza in singolo tende a svilupparsi in modo più organico e ragionato liberando innanzitutto l’utente dall’obbligo di verticalizzare ad ogni piè sospinto per sfuggire all’arrembante pressing avversario. Grazie a questa intuizione è adesso possibile imbastire una manovra più varia ed elaborata a beneficio del possesso palla e del maggiore impiego di tutti quei calciatori lenti di gamba, ma robusti nel fisico che eravamo in precedenza costretti a relegare in panchina. Se lo scorso anno qualsiasi elemento rapido e brevilineo si sarebbe liberato di un incontrista della stazza di Fabinho sfruttando il solo scatto, oggi dovrà in tal senso fare i conti con i vantaggi che un fisico tanto imponente assicura quando c’è da proteggere il pallone, e questo dettaglio non può che tradursi in dinamiche di contrasto ben più credibili e disimpegni difensivi altrettanto verosimili.

Complice il parallelo potenziamento di una IA che, supportata da un innovativo modello di machine learning, appare finalmente in grado di considerare i terzini come fattori portanti della fase di copertura e non soltanto quali punte di supporto, quella che non esiterei a definire come una piccola rivoluzione riesce così a sottrarre al gioco di rimessa quello strapotere tattico che, specialmente in ambito online, trasformava le partite di FIFA 21 in una parodia di Madden: almeno per il momento, sembrano dunque prospettarsi tempi duri per tutti quegli utenti che erano soliti affidarsi a lanci chilometrici per mandare in porta esterni tanto veloci da ambire a un posto di wide-receiver nei Tampa Bay Buccaneers.

Restando in orbita difensiva, vale senz’altro la pena spendere qualche aggettivo anche sull’opera di rifinitura che ha interessato la gestione dei portieri. Spesso criticati per la consueta reticenza alle uscite e una generale tendenza a non coprire adeguatamente il primo palo, questi ultimi si avvalgono oggi di un ventaglio di animazioni molto più ampio che, unito ad un marcato incremento della IA, garantisce maggior versatilità agli interventi e, in ultima analisi, prestazioni più convincenti. Ciò non implica che i margini di miglioramento siano stati definitivamente colmati, ma al netto di alcuni limiti emersi sotto il profilo della reattività, non è un reato affermare che quella proposta da FIFA 22 costituisca la miglior interpretazione del ruolo mai offerta dalla serie.

Nel riservare un ultimo, meritato encomio agli sforzi profusi per rendere la palla ancor più suscettibile a sollecitazioni dovute al modo in cui viene addomesticata e al tempismo con cui la si impatta, mi riserverei il diritto di esprimere invece perplessità riguardo la meccanica alla base dei calci piazzati. Introdotta da FIFA 20 e rimasta pressoché invariata fino ad oggi, la dinamica di mira e dosaggio dei tiri continua a mostrarsi poco soddisfacente: se il sistema di gestione delle punizioni appare ancora troppo macchinoso, l’esecuzione dei rigori seguita invece a mostrare i segni di una certa approssimazione col risultato che un esito infausto finisca col dipendere più dalle lacune dell’interfaccia che da effettivi errori dell’utente.

Al momento, non so dirvi se il rilascio della versione next-gen del gioco previsto per dicembre possa comportare modifiche sostanziali a riguardo, ma francamente me lo auguro e questo è un discorso che estenderei anche alla rappresentazione del fattore meteo che, per come la vedo io, incide ancora troppo poco sullo sviluppo delle partite. Giusto a riguardo, quanto dovremo ancora attendere per vedere l’implemento di clima dinamico, influenza del vento e terreni che accusino in modo difforme le conseguenze di acquazzoni o nevicate?

Speculazioni a parte, mi sento in ogni caso di promuovere senza troppe remore il lavoro svolto da EA Canada: i progressi maturati da FIFA 22 sul terreno di gioco sono senz’altro evidenti e, in assenza di improvvidi ritocchi, costituiranno una solidissima base su cui edificare il futuro del franchise.

La (s)Volta che tarda ad arrivare

Tra le innumerevoli modalità di gioco proposte, in cui spicca per forza di cose quell’ Ultimate Team Mode da cui dipendono molti dei mali politici, etici, concettuali e strutturali della serie, si segnala l’ormai consueto spazio riservato al calcio “da strada”. Come accaduto nelle due precedenti iterazioni, lo scopo di Volta non è quello di interpretare alla lettera realtà intriganti come Futsal e annesse varianti, ma di sfruttarle come sponda per allestire una sorta di circo itinerante in cui campioni blasonati, vecchie glorie del calcio internazionale e giovinastri con cui non prenderemmo nemmeno un caffè, si sfidano all’ultimo trick nel tentativo di impressionare il pubblico.

Se, all’epoca del suo debutto, questo format suggeriva prospettive di sviluppo intriganti, devo riconoscere che le cose stanno ora prendendo una brutta piega: al di là di un velato ampliamento del parco animazioni e l’aggiunta di svariati mini-game di sorta, non si intravedono infatti elementi che lascino intendere una reale volontà di esplorarne le potenzialità… Così com’è, Volta rimane pertanto un vanesio palcoscenico su cui trappisti imberbi possono scatenare la propria verve stilistica: nulla a che vedere con ciò che poteva essere, ma solo un inno a quel funambolismo fine a sé stesso che riesce spesso a tirar fuori il peggio dal modulo di gioco del Fifa a tutto campo.

Volgendo lo sguardo altrove, si continua a percepire il mondo del Pro Club come un vecchio satellite abbandonato in orbita da una corporazione che, a mio parere, continua ad identificarlo più come un intralcio all’affermazione di Ultimate Team che come una delle opportunità più affascinanti dell’intero progetto. Al netto dell’obbligo di schierare squadre miste (maschietti e femminucce insieme, senza distinzioni di sorta, NdR) e dell’introduzione di una variabile che fissa a cinque il numero di utenti umani per squadra al fine di impedire quelle corride cui si va incontro quando capita di trovarsi in inferiorità numerica, il tutto rimane pressoché immutato. Con grande disappunto per tutti quei numerosi aficionado che attendono ormai da anni novità degne di questo nome.

Molto meglio rivolgersi quindi alla Modalità Carriera che, alle robuste innovazioni introdotte da FIFA 21, somma adesso la possibilità di fondare il proprio club da zero, con tanto di editor stadio, maglie e stemmi da modificare a proprio piacimento. Si tratta senz’altro di una feature che, in termini pratici, aggiunge magari poco al canovaccio di questa sezione, ma i cultori di un vecchio classico come il Player Manager di Dino Dini non potranno che apprezzarne il retrogusto emotivo.

Nel ribadire che, allo stato attuale delle cose, non esiste nessun titolo in grado di abbinare ad un modello calcistico tanto raffinato la possibilità di gestire il proprio team e le risorse annesse con altrettanta completezza, continuo comunque a sognare un futuro prossimo in cui anche le faccende extra campo assumano un peso specifico maggiore nello sviluppo degli eventi. Il riferimento va senz’altro alla vacuità delle interviste legate ai pre e post partita, ma anche all’interazione con la dirigenza e alla conduzione dei rapporti con i calciatori. Urge, in altre parole, l’implemento di imprevisti, fattori comportamentali e, perché no, le interferenze di procuratori che aggiungano un po’ di pepe al tutto, pena una sensazione di già visto che potrebbe alla lunga stufare i giocatori più insofferenti.

FIFA 22: look da next-gen

Sebbene FIFA 22 vanti natura cross-gen è oggettivamente innegabile che per godere appieno delle sue doti estetiche occorra sfruttare le risorse di console quali PS5 e Series X. Effettuata sui circuiti della macchina Microsoft, la mia prova ha evidenziato miglioramenti notevoli in sede di animazioni, dove l’implemento della Tecnologia Hypermotion assicura fluidità e coerenza di movimento mai viste prima in un prodotto di genere.

A stupirmi di più non sono state tuttavia le routine più eclatanti, quanto il supporto di una robusta serie di “microframe” volti a legare la gestualità degli atleti: in precedenza, specialmente osservando le azioni in sede di replay, era possibile notare spesso uno stacco netto tra un’animazione e l’altra, tanto da poter addirittura modellare il tempismo delle conclusioni sullo studio di questi intervalli. Adesso il passaggio tra una finta e un tiro, uno stop e un filtrante, appare invece molto più naturale, fornendo all’occhio un feedback di continuità del tutto inedito.

Nel sottolineare l’assoluta validità di modelli poligonali presenti in FIFA 22 che, quando si tratta di immortalare le star più celebrate, sfiorano il fotorealismo, non posso ovviamente che riconoscere la cura maniacale riservata alla ricostruzione di stadi, cut-scene contestuali ed effettistica di contorno: di fronte ad uno spettacolo del genere viene sinceramente difficile immaginare a quali meraviglie potremo assistere tra tre mesi, quando sarà possibile mettere le mani sul nuovo motore di gioco… Fino ad allora direi comunque che ne abbiamo già a sufficienza per sentirci appagati.

Prima di passare ad un verdetto che si preannuncia positivo, un ultimo accenno al coefficiente di sfida generale, tema notoriamente spinoso su cui si è sempre scritto di tutto di più. Ebbene, giocato ai livelli Campione e Leggenda – senza attivare la Modalità Competitiva, per l’amor di Dio! – FIFA fa ampio sfoggio del boost impresso alla IA adibita alla gestione di team avversari e compagni di squadra. Ne deriva un’esperienza più equilibrata ed eterogenea in cui gli eccessi di un tempo – vedi ad esempio la compagine rivale che ti viene a palleggiare sotto il naso portando 8 invasati in area di rigore – vengono mitigati da soluzioni strategiche più verosimili. L’impressione è che la CPU sia ora in grado di leggere meglio le fasi della partita e tenere in maggior considerazione i limiti tecnici degli atleti in campo, il che costituisce senza dubbio alcuno un passo in avanti notevole. Come espresso in apertura, il mio timore è che la frangia più estrema (e rilevante!) della Fifa Community esigerà presto dei cambiamenti a riguardo e che EA Canada sarà in qualche modo costretta a tornare sui suoi passi. Qualora ciò non accadesse, ne sarei tuttavia lieto e confido di non essere l’unico.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch PC

Sviluppatore: EA Sports, EA Canada, EA Romania

Publisher: Electronic Arts

Rimasto ormai solo ai vertici di un settore che, con la transizione di eFootball 2022 al mondo Free-To-Play, non può più offrire un confronto diretto tra EA e Konami, FIFA 22 sceglie la via della riflessione, allentando i ritmi di gioco in favore di un’esperienza più ragionata e credibile. I progressi maturati sotto questo profilo non saranno tali da convincere i cultori del vecchio PES a dargli del simulatore a tutto tondo, ma di certo cominciano a scavare un solco profondo tra il pregiudizio di troppi e l’effettiva realtà del campo. Qualora gli sviluppatori non decidano di fare marcia indietro e reintegrare a colpi di patch le vecchie, isteriche abitudini, il futuro della serie appare in tal senso promettente, tanto da lasciar ipotizzare che sia venuto il momento di alzare ulteriormente l’asticella andando finalmente a ridefinire alcuni aspetti concettuali rimasti per troppo tempo ancorati a schemi di comodo. Otto-punto-due dunque carico di fiducia e rispetto, nella speranza che, a dicembre, ci si possa ritrovare qui con tante nuove cose da dirci.