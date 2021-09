505 Games presenta i prossimi titoli al Tokyo Game Show 2021

505 Games mostra i suoi prossimi titoli in due eventi del Tokyo Game Show 2021: il “505 Games Upcoming Titles Showcase” che si terrà venerdì 1° ottobre alle 11 del mattino e l’Xbox Live Stream tenutosi oggi alle 11del mattino. Entrambi gli eventi sono visualizzabili tramite i canali YouTube , Twitch e BiliBili del Tokyo Game Show. Il “505 Games Upcoming Title Showcase” offre uno sguardo dedicato ad alcuni dei più grandi progetti dell’editore e segna la sua prima presenza ufficiale al TGS da quando è stato istituito un nuovo team con sede in Giappone.

Il tanto atteso JRPG di Rabbit & Bear Studios e videogioco più finanziato nel 2020 su Kickstarter Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è in testa all’evento, affiancato dal companion game Eiyuden Chronicle : Rising .

Raffaele Galante, CEO di 505 Games, ha affermato:

Questa è la nostra prima presenza ufficiale al Tokyo Game Show, una delle più grandi celebrazioni mondiali dell’intrattenimento interattivo, che riunisce i fan del Giappone e del resto del mondo. La nostra presenza conferma il nostro impegno a coinvolgerci sempre di più con il mercato giapponese mentre eseguiamo la nostra strategia globale di pubblicazione e sourcing dei giochi

Questo segmento presenta il primo sguardo al gameplay per PC di Eiyuden Chronicle: Rising, introducendo nuove informazioni sul mondo, la storia, i personaggi e come il gioco interagisce con Hundred Heroes. Verrà inoltre presentata una sessione di domande e risposte con lo Studio Lead Yoshitaka Murayama (Suikoden I e II), il Lead Character Designer Junko Kawano (Suikoden I e IV).

505 Games presenterà anche il gameplay per Nintendo Switch del sandbox mozzafiaton Grow: Song of the Evertree . Guardate un’interessante intervista con il compositore di Grow, candidato al premio BAFTA e vincitore del Crunchyroll Award, Keven Penkin (Florence, Star Wars: Visions) prima del lancio del gioco martedì 16 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il JRPG monster-raising cooperativo Re:Legend debutterà con un nuovo video con il commento degli sviluppatori Magnus Games Studio .