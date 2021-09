Martha is Dead: il nuovo trailer rivela Udo Kier ricoprire il ruolo del Generale della Wermacht

È il 1944, e una guerra che per tanto tempo è sembrata così lontana è ora sempre più vicina a casa. Mentre gli Alleati si fanno strada nella spina dorsale dell’Italia, Giulia deve combattere i suoi demoni dopo la morte della sorella gemella Marta, proprio come suo padre, un generale della Wehrmacht, che ora si trova in prima linea…

Global Video Games Publishing Label, Wired Productions, e il principale studio italiano, LKA, hanno presentato oggi un nuovo trailer del prossimo thriller psicologico in prima persona Martha Is Dead, incentrato sull’impatto della Seconda Guerra Mondiale sull’ambientazione toscana del gioco.

In seguito alla morte della sorella gemella Martha, Giulia si ritrova a combattere i suoi demoni proprio mentre il padre tedesco Erich – un generale in servizio nella Wehrmacht – combatte per trattenere la marea della guerra. Wired Productions e LKA possono anche rivelare che il padre di Giulia, Erich, sarà doppiato dal celebre attore tedesco Udo Kier, che è stato una figura di spicco nei film tedeschi e internazionali per oltre 50 anni.

Più recentemente, Kier ha interpretato il ruolo principale nel film acclamato dalla critica e premiato Swan Song. Il suo ruolo in Martha Is Dead – nato da una visione condivisa e dalla fiducia nel progetto – lo vede dare la voce a Erich in tre lingue: italiano, inglese e il suo nativo tedesco.